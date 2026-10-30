Григол Гегелия о «Грузинской мечте»: Это режим, который прослушивал самого Илию II

Гордуладзе заявил, что Сиоридзе солгал, будто Служба государственной безопасности прослушивает представителей Православной церкви — Это режим, который прослушивал самого Илию II, не говоря уже о всех остальных высокопоставленных иерархах церкви, — об этом в социальной сети пишет секретарь по международным вопросам партии «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия, комментируя заявление Арчила Гордуладзе (прим. ред. представитель «Грузинской мечты») о том, что «абсолютная ложь и дезинформация — утверждения о том, будто Служба государственной безопасности прослушивает представителей Православной церкви».

Как пишет Гегелия, «это режим, который с самого начала ставил перед собой цель ослабить Православную церковь, ради чего организовал так называемое дело о цианиде, поскольку целью Иванишвили было ослабление всех центров власти».

«Гордуладзе, оказывается, заявил, что Сиоридзе солгал, будто СГБ прослушивает представителей Православной церкви. Он даже возмутился: в какой же стране мы живём!