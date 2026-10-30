Григол Гегелия о «Грузинской мечте»: Это режим, который прослушивал самого Илию II
Гордуладзе заявил, что Сиоридзе солгал, будто Служба государственной безопасности прослушивает представителей Православной церкви — Это режим, который прослушивал самого Илию II, не говоря уже о всех остальных высокопоставленных иерархах церкви, — об этом в социальной сети пишет секретарь по международным вопросам партии «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия, комментируя заявление Арчила Гордуладзе (прим. ред. представитель «Грузинской мечты») о том, что «абсолютная ложь и дезинформация — утверждения о том, будто Служба государственной безопасности прослушивает представителей Православной церкви».
Как пишет Гегелия, «это режим, который с самого начала ставил перед собой цель ослабить Православную церковь, ради чего организовал так называемое дело о цианиде, поскольку целью Иванишвили было ослабление всех центров власти».
«Гордуладзе, оказывается, заявил, что Сиоридзе солгал, будто СГБ прослушивает представителей Православной церкви. Он даже возмутился: в какой же стране мы живём!
Предлагаю вашему вниманию отрывки из просочившихся файлов сотрудника СГБ Грузии Акакия Немсадзе:
[25.09.19, 13:40:33] Akaki Nemsadze: 25 сентября текущего года Илья II связался со своей сестрой, монахиней Наталией Шиошвили, из патриаршей резиденции, расположенной при монастыре Джвари в Мцхета. Он сообщил ей, что увидел плохой сон, и в связи с этим поручил ей срочно проверить его (патриарха) личный сейф, находящийся в патриархии. Позже Н. Шиошвили сообщила Его Святейшеству, что сейф не имеет каких-либо повреждений.
Примечание: согласно церковным канонам, патриархи хранят в личном сейфе завещание, которое вскрывается после их смерти».
«18 апреля 2020 года. Католикос-Патриарху всея Грузии Илье II позвонила его сестра, монахиня Наталия Гудаушаури, которая спросила, почему не звонят церковные колокола и нет ли какой-либо проблемы. Илья II ответил, что колокола должны звонить в обычном режиме и беспокоиться по этому вопросу не нужно».
Таких записей много. Я привожу лишь две, касающиеся Ильи II. Для сведения: факт прослушивания подтверждается самими священнослужителями, которые опознали подлинность собственных разговоров. От имени патриархии расследования по поводу возможной прослушки требовал пресс-спикер, отец Андрия Джагмаидзе.
Это режим, который прослушивал самого Илью II, не говоря уже обо всех остальных высокопоставленных иерархах церкви.
Это режим, который с самого начала ставил перед собой цель ослабить Православную церковь, ради чего организовал так называемое дело о цианиде, поскольку целью Иванишвили было ослабление и уничтожение всех центров власти: церкви, гражданского общества и политических партий», — пишет Григол Гегелия.
Напомним, что на заседании Конституционного суда депутат «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе заявил, что утверждения о том, будто Служба государственной безопасности прослушивает представителей Православной церкви, являются абсолютной ложью и дезинформацией. «Распространение такой лжи возмутительно и переходит все границы», — отметил Гордуладзе.
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