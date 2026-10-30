Саакашвили: Иванишвили не потратил ни копейки на зарплаты силовиков
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили назвал ложью утверждения о том, что Бидзина Иванишвили во время его президентства выплачивал зарплаты полицейским, военнослужащим и членам правительства и парламента.
Так Саакашвили отреагировал на заявление заместителя председателя парламента Георгия Кахиани, который утверждает, что основатель «Грузинской мечты» финансировал зарплаты силовиков и педагогов.
«Более того, во время одной из встреч со мной он даже сказал: зачем патрульным такая высокая зарплата? Достаточно выдать им удостоверение и оружие, а остальное они и сами заработают. Типичная логика российского олигарха. Тогда я посмеялся над этим. Единственное, что мы заставили его построить – это здание воинской части в Сачхере. Оно было несравнимо меньше огромных воинских частей в Гори и Сенаки, которые мы построили за счёт бюджета. Он постоянно жаловался на это. Больше он не потратил ни копейки на зарплаты, экипировку или здания».
Он также обвинил нынешние власти в распространении ложной информации и заявил, что после прихода Иванишвили к власти в армии и полиции не построили ни одного нового здания.
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