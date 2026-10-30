Глава Европейского регионального бюро ВОЗ посетил Патриархию
Патриархию Грузии посетил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и кандидат на пост генерального директора организации доктор Ханс Клюге, который прибыл в Тбилиси с официальным визитом в рамках своей предвыборной кампании. Об этом сообщает служба по связям с общественностью Патриархии Грузии.
Сообщается, что на встрече доктор Ханс Клюге представил представителям духовенства своё видение будущего и планы, связанные с его предвыборной платформой и развитием глобальной системы здравоохранения.
«Во встрече принимали участие: епископ Цалкинский Григол (Кация), секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии, протоиерей Михаил Ботковели, руководитель Службы по связям с общественностью Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе, заместитель руководителя Отдела внешних связей Патриархии, протоиерей Арчил Хачидзе, а также ректор Университета имени святой царицы Тамары Патриархии, архимандрит Адам (Ахаладзе).
Хозяева поблагодарили гостя за визит и пожелали ему успехов в предстоящей предвыборной гонке», — говорится в сообщении службы по связям с общественностью Патриархии Грузии.
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