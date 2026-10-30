Кобахидзе вместе с Али Асадовым и Кахой Каладзе открыл гостиницу ART Riverfront
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и мэром Тбилиси Кахой Каладзе открыл в Тбилиси гостиницу ART Riverfront.
Глава правительства вместе со своим азербайджанским коллегой осмотрел недавно открывшуюся гостиницу.
Подробную информацию о проекте, инвестиционная стоимость которого составляет 68 миллионов долларов США, премьер-министрам предоставил генеральный менеджер гостиницы.
Гостиница объединяет 152 номера, помещения для питания и конференц-залы.
На церемонии открытия присутствовали члены правительства и парламента Грузии, правительственная делегация Азербайджана и представители бизнеса.
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