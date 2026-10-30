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Политика

Кобахидзе вместе с Али Асадовым и Кахой Каладзе открыл гостиницу ART Riverfront

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и мэром Тбилиси Кахой Каладзе открыл в Тбилиси гостиницу ART Riverfront.

Глава правительства вместе со своим азербайджанским коллегой осмотрел недавно открывшуюся гостиницу.

Подробную информацию о проекте, инвестиционная стоимость которого составляет 68 миллионов долларов США, премьер-министрам предоставил генеральный менеджер гостиницы.

Гостиница объединяет 152 номера, помещения для питания и конференц-залы.

На церемонии открытия присутствовали члены правительства и парламента Грузии, правительственная делегация Азербайджана и представители бизнеса.

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