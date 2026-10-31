Грузия стала задним двором России… — Акакий Цомая

Об этом Акакий Цомая заявил в эфире BMGTV, анализируя причины роста экономики на 6% в сентябре и на 7.4% за 9 месяцев. Он также оценил заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что экономический рост является результатом надлежащей экономической и налоговой политики, а также простоты бюрократии.

По оценкам экономиста Акакия Цомая, относительно высокий темп экономического роста, зафиксированный в Грузии в последние годы, не является результатом проводимой властями политики, а обусловлен в основном сложившейся в регионе геополитической ситуацией, краткосрочным притоком капитала и «теневой экономикой».

По оценкам Акакия Цомая, ускоренный экономический рост, зафиксированный с 2021–2022 годов, связан не с внутренними структурными изменениями, а с внешними факторами.

«Грузия хорошо пользуется теми обстоятельствами, которые сложились в регионе — в том числе войнами — будь то напряженность между Америкой и Ираном или вторжение России в Украину. С этой точки зрения экономика получила довольно большую выгоду», — отметил он.

По объяснению экономиста, выгода опирается на два основных направления:

Проводниковая функция по отношению к России:

«Грузия стала «задним двором» России. С территории страны в Россию попадает большое количество товаров и услуг, что затем легализуется в различных секторах».

Рост IT-сектора:

«Продвижение в сфере информационных технологий очевидно, однако и здесь возникают вопросы — не осуществляется ли помимо классических услуг такая деятельность, на которую нет официальных ответов».

Еще одним скрытым компонентом роста экономики Цомая называет «теневые деньги», по которым нет официальных данных.

По его же словам, за последние два года в банковский сектор поступил огромный поток иностранного капитала (в виде открытых депозитов):

«Это происходит не за счет реального роста экспорта, а за счет притока капитала, который Национальный банк использует для пополнения валютных резервов».

Экономист резко критикует заявления властей о достигнутых успехах и называет выступления премьер-министра Ираклия Кобахидзе попыткой присвоить то, чего он не делал.

«Ираклий Кобахидзе беззастенчиво присвоил реформы Кахи Бендукидзе, касающиеся малой бюрократии и низкого налогового бремени. Уровень дерегулирования и низкое налоговое бремя действуют с 2006–2007 годов, а не после прихода «Мечты»».

По словам Акакия Цомая, экономическое развитие напрямую зависит от независимости суда, демократии и верховенства закона, в чем в Грузии наблюдается регресс.

«Наглая ложь, когда «Грузинская мечта» заявляет, что в стране хорошая бизнес-среда. Ведение крупного бизнеса разрешено только с разрешения одного человека. В условиях выборочного правосудия позитивная среда существовать не может», — говорит он.

В интервью Акакий Цомая оценил и то заявление Ираклия Кобахидзе, которое касалось связи между борьбой с коррупцией и экономическим ростом.

Экономист называет «абсурдом» заявление главы правительства о победе над коррупцией:

«Единственное, что можно увидеть, — это то, что один клан «Грузинской мечты» победил другой клан. Коррупция не побеждена. Пройдет несколько месяцев, и окажется, что и в период этого премьера имели место крупные коррупционные факты. Колл-центры все равно функционируют, отмывание денег и неформальные сделки все равно происходят».

По его же словам, в стране есть один неформальный правитель, который по своим правилам регулирует «распределение добытых денег» между кланами.