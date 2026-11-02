Кобахидзе: Препятствием для восстановления дипломатических отношений с Россией является оккупация 20% нашей страны
“Наша позиция по вопросу дипломатических отношений ясна. К сожалению, на пути их восстановления существует конкретное препятствие. Если это препятствие исчезнет, мы, естественно, будем готовы к диалогу. Но на сегодняшний день оно сохраняется — это оккупация 20% территории нашей страны”, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о дипломатических отношениях с Россией.
Как отметил глава правительства, назначение Георгия Зурабашвили специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией стало очень важным шагом.
«Наша цель, естественно, — укрепить канал коммуникации. Мы работаем по различным направлениям, в том числе над торгово-экономическими и гуманитарными вопросами. Хочу сказать, что господин Георгий Зурабашвили уже приступил к работе и действует очень эффективно. Работа в этом направлении будет продолжена. Это наше дело, естественно, это государственная задача. Государство ведет работу, и она принесет конкретные практические результаты», — заявил премьер-министр.
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