Премьер-министр выступил на мероприятии, посвящённом Дню дипломата

На протяжении веков, в сложнейшей обстановке, дипломатия была для Грузии важнейшим инструментом выживания и продвижения вперёд, такова она и сегодня, — об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на мероприятии, посвящённом Дню дипломата.

По словам главы правительства, государство защищает национальные интересы всеми имеющимися в его распоряжении инструментами, среди которых ключевую роль играет сильная дипломатическая служба.

«Поздравляю вас с Днем дипломата! История Грузии хранит очень богатые традиции дипломатии. На протяжении веков, в сложнейшей обстановке, дипломатия была для Грузии важнейшим инструментом выживания и продвижения вперёд, и остаётся таковой сегодня. Символично, что День дипломата связан с днём рождения великого общественного деятеля и выдающегося дипломата — Сулхан-Саба Орбелиани.