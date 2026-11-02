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Грузия Online
Политика

Премьер-министр выступил на мероприятии, посвящённом Дню дипломата

На протяжении веков, в сложнейшей обстановке, дипломатия была для Грузии важнейшим инструментом выживания и продвижения вперёд, такова она и сегодня, — об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на мероприятии, посвящённом Дню дипломата.

По словам главы правительства, государство защищает национальные интересы всеми имеющимися в его распоряжении инструментами, среди которых ключевую роль играет сильная дипломатическая служба.

«Поздравляю вас с Днем дипломата! История Грузии хранит очень богатые традиции дипломатии. На протяжении веков, в сложнейшей обстановке, дипломатия была для Грузии важнейшим инструментом выживания и продвижения вперёд, и остаётся таковой сегодня. Символично, что День дипломата связан с днём рождения великого общественного деятеля и выдающегося дипломата — Сулхан-Саба Орбелиани.

Именно имя Сулхан-Саба носит главная награда, которая вручается дипломатам за поддержку Грузии на международной арене и углубление партнерских отношений. А наградой имени первого министра иностранных дел Грузии Акакия Чхенкели отмечается вклад дипломата в исправную работу службы. Заранее поздравляю сегодняшних лауреатов с заслуженным признанием.

В условиях оккупации двух регионов и сложнейших вызовов безопасности проведение последовательной, прагматичной и основанной на национальных интересах внешней политики имеет решающее значение для нашей страны. Государство защищает национальные интересы всеми имеющимися в его распоряжении инструментами, среди которых сильная дипломатическая служба играет ключевую роль», — заявил премьер-министр.

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