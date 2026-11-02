Заместитель мэра Тбилиси еще раз обещал завершить работы на Руставели к концу ноября
По заявлению заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, представители некоторых телекомпаний и политических партий целенаправленно распространяют ложную информацию о том, что мэрия Тбилиси должна была завершить реконструкцию проспекта Руставели в октябре, но не смогла этого сделать.
Как заявил заместитель мэра, цель распространения этой дезинформации — ввести общественность в заблуждение, поскольку изначально сроком завершения ремонтных работ на проспекте был определен ноябрь.
«В последние дни через несколько телеканалов целенаправленно распространяется неверная информация о том, что реконструкция проспекта Руставели не была завершена в установленные сроки. Цель этого — ввести население в заблуждение. Хотим со всей ответственностью заявить, что ни в одном из наших официальных комментариев, которые записывали в том числе и те телеканалы, распространяющие сегодня эту ошибочную информацию, никогда не говорилось, что реконструкция проспекта Руставели завершится в октябре. С самого первого дня мы всегда заявляли, что реконструкция проспекта Руставели завершится в ноябре текущего года. И сейчас можем с полной уверенностью подчеркнуть, что данное нами изначально обещание жителям остается в силе: мы завершим работы в конце ноября», — заявил Ираклий Бенделиани.
По словам заместителя мэра, эту информацию целенаправленно распространяют представители определенной политической партии, стремящиеся вести антипиар мэрии Тбилиси и ее служб.
Ираклий Бенделиани также пояснил, что на реконструкции проспекта работают около десяти компаний. Если в договорах с некоторыми из них будут внесены изменения, это не повлияет на окончательные сроки завершения работ.
«Чтобы жителям было понятнее, хочу отметить, что на проспекте Руставели работает не одна компания. Это не только дорожные компании — всего задействовано около десяти компаний, у каждой из которых свои сроки, объемы работ и установленный график. Изменения в отдельных договорах, увеличение объемов работ или возникающие препятствия — все это часть рабочего процесса. Однако, несмотря на все это, обязательство, которое мы взяли на себя перед жителями, — завершить работы к концу ноября — будет выполнено. Мы действительно закончим работы в конце ноября», — отметил Ираклий Бенделиани.
Заместитель мэра призвал представителей определенной политической партии и телеканалы прекратить распространение недостоверной информации, цель которой — ввести общественность в заблуждение.
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