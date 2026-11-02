Заместитель мэра Тбилиси еще раз обещал завершить работы на Руставели к концу ноября

По заявлению заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, представители некоторых телекомпаний и политических партий целенаправленно распространяют ложную информацию о том, что мэрия Тбилиси должна была завершить реконструкцию проспекта Руставели в октябре, но не смогла этого сделать.

Как заявил заместитель мэра, цель распространения этой дезинформации — ввести общественность в заблуждение, поскольку изначально сроком завершения ремонтных работ на проспекте был определен ноябрь.

«В последние дни через несколько телеканалов целенаправленно распространяется неверная информация о том, что реконструкция проспекта Руставели не была завершена в установленные сроки. Цель этого — ввести население в заблуждение. Хотим со всей ответственностью заявить, что ни в одном из наших официальных комментариев, которые записывали в том числе и те телеканалы, распространяющие сегодня эту ошибочную информацию, никогда не говорилось, что реконструкция проспекта Руставели завершится в октябре. С самого первого дня мы всегда заявляли, что реконструкция проспекта Руставели завершится в ноябре текущего года. И сейчас можем с полной уверенностью подчеркнуть, что данное нами изначально обещание жителям остается в силе: мы завершим работы в конце ноября», — заявил Ираклий Бенделиани.