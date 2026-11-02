Глава МВД Грузии покинул занимаемую должность
Гела Геладзе покинул должность заместителя министра внутренних дел.
По данным ведомства, уход Гелы Геладзе с должности связан с переходом на новую позицию.
При этом в МВД не конкретизируют, где Гела Геладзе продолжит свою деятельность, однако отмечают, что он не будет работать ни в одной из структурных единиц Министерства внутренних дел.
Для справки, Гела Геладзе занимал должность заместителя министра ВД с 14 сентября. До этого он был руководителем Службы государственной безопасности. До перехода в СГБ Гела Геладзе занимал пост министра внутренних дел.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Гела Геладзе назначен членом наблюдательного совета «Корпорации нефти и газа Грузии»
Ушедший сегодня с поста главы МВД Грузии Гела Геладзе назначен членом наблюдательного совета «Корпорации нефти и газа Грузии». Эту информацию…
Судебные процессы над бывшим премьер-министром Гарибашвили будут проходит в закрытом режиме
Судебный процесс бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, обвиняемого в коррупционном преступлении, закрыт. Теперь судебные процессы бывшего…
Директор Глданского пенитенциарного учреждения №8 Рамаз Пирцхалава освобожден от должности
Директор Глданского пенитенциарного учреждения №8 Рамаз Пирцхалава освобожден от занимаемой должности. Соответствующую информацию распространяет…
Кобахидзе: Препятствием для восстановления дипломатических отношений с Россией является оккупация 20% нашей страны
“Наша позиция по вопросу дипломатических отношений ясна. К сожалению, на пути их восстановления существует конкретное препятствие. Если это…
Заместитель мэра Тбилиси еще раз обещал завершить работы на Руставели к концу ноября
По заявлению заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, представители некоторых телекомпаний и политических партий целенаправленно распространяют…
Бочоришвили: Наш выбор — мир, а наша главная ответственность — защищать его
“На протяжении веков Грузии приходилось бороться за сохранение свободы, независимости и государственности. В сложнейшем регионе и в условиях…