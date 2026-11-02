Глава МВД Грузии покинул занимаемую должность

Гела Геладзе покинул должность заместителя министра внутренних дел.

По данным ведомства, уход Гелы Геладзе с должности связан с переходом на новую позицию.

При этом в МВД не конкретизируют, где Гела Геладзе продолжит свою деятельность, однако отмечают, что он не будет работать ни в одной из структурных единиц Министерства внутренних дел.

Для справки, Гела Геладзе занимал должность заместителя министра ВД с 14 сентября. До этого он был руководителем Службы государственной безопасности. До перехода в СГБ Гела Геладзе занимал пост министра внутренних дел.