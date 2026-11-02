Папуашвили: Дипломатия имеет смысл тогда, когда приносит результаты для страны

По его словам, международная политика никогда не была сферой сентиментов: государства действуют в соответствии со своими интересами. Осознание этого, заявил Папуашвили, — не цинизм, а необходимое условие ответственной внешней политики.

Как отметил председатель парламента, дипломатия — это профессия, которая зачастую остаётся за кулисами, однако именно там, в ходе повседневных переговоров и сложных диалогов, формируется важная часть международных позиций страны.

“Поздравляю с Днём грузинской дипломатии. Этот день — хорошая возможность поблагодарить всех грузинских дипломатов, которые в разные эпохи и в разных странах служили и продолжают служить интересам Грузии”, – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на торжественном мероприятии, посвящённом Дню дипломата.

«Сегодня я особенно хочу отметить и иностранных дипломатов, которые представляют в Грузии свои страны. Дипломатические отношения успешны тогда, когда, несмотря на различие интересов, мы способны слушать и уважать друг друга и сохранять партнёрство. Именно на таких отношениях строится доверие, и именно такие отношения больше всего нуждаются в правде, ответственности и сдержанности.

Год назад, в этот же день, я сказал, что основанный на правилах международный порядок подвергался беспрецедентному давлению. Прошедший год показал, что это было не просто теоретическое предупреждение. Сегодня международные отношения всё чаще возвращаются к грубой логике силы, интересов и влияния. Начало новых войн едва ли не стало повседневностью, суверенитет государств подвергается беспрецедентным испытаниям, а принципы международного права игнорируются именно тогда, когда их защита необходима больше всего.

35 лет назад, когда Грузия восстановила независимость, мы гораздо более оптимистично смотрели на мир, в который возвращались. Нам казалось, что за окончанием холодной войны последует эпоха, в которой отношения между государствами будут всё больше определяться правом и всё меньше — силой. Сегодня у нас больше опыта. Сегодня мы знаем, что международная политика никогда не была сферой сентиментов. Государства действуют в соответствии со своими интересами. Осознание этого — не цинизм, а необходимое условие ответственной внешней политики.

Поэтому я хочу особо сказать грузинским дипломатам: не стесняйтесь защищать суверенитет Грузии — ни перед противниками, ни перед друзьями. Иногда именно друзьям нужно в большей степени напоминать, что партнёрство не означает подмену собственной политической воли чужой, дружба не отменяет суверенитет, а даже благие намерения не могут оправдать вмешательство во внутренние дела другого государства», — отметил Шалва Папуашвили.

По его словам, Грузия должна требовать уважения принципа невмешательства не только от других, но и сама его соблюдать.

«Грузия сама должна подавать пример уважения международного права. Грузинский дипломат в иностранном государстве должен быть представителем Грузии, партнёром и другом, но не участником внутренних политических процессов этой страны. Мы должны уважать выбор других народов так же, как требуем уважения к выбору нашего народа. Если мы хотим восстановления международного порядка, необходимо вернуться к этим простым принципам: суверенитету, равенству, невмешательству и взаимному уважению.

Это особенно важно для малых и средних государств. Большое государство порой может считать, что легко заплатит за нарушение правил. Для небольшого государства международное право и уважение суверенитета — одна из главных гарантий безопасности. Поэтому сегодня задача грузинской дипломатии заключается не только в разъяснении наших позиций. Ваша задача — защищать национальные интересы Грузии в мире, где интересы всё чаще сталкиваются открыто и напрямую. Для этого необходимы как принципиальность, так и гибкость, умение приобретать партнёров и понимание того, где проходит граница между компромиссом и отказом от собственных интересов.

Главные государственные задачи Грузии остаются неизменными: мирное объединение страны, укрепление нашей независимости и суверенитета, а также благополучие грузинского народа. Каждое внешнеполитическое решение в конечном счёте должно служить этим целям. Дипломатия имеет смысл именно тогда, когда приносит стране реальные результаты — мир, безопасность, экономические возможности, друзей и партнёров, которые уважают Грузию не потому, что она со всем соглашается, а потому, что знают: это государство, у которого есть собственные интересы и которое способно их защищать.

Дорогие дипломаты, вы часто становитесь первым голосом Грузии за рубежом и первым голосом зарубежных стран в Грузии. Поэтому на вас лежит особая ответственность — строить мосты, но никогда не терять берег, от которого начинается этот мост. Этот берег — Грузия. Её суверенитет, национальные интересы, мир и благополучие должны быть главными критериями вашей деятельности.

От имени парламента Грузии поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за верную службу грузинскому государству. Желаю вам стойкости, мудрости и успехов на службе Грузии», — заявил Шалва Папуашвили.