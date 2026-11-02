«Иванишвили и негрузинская «Мечта» в ускоренном порядке протаскивают законопроект и фактически дарят различные льготы за счёт средств, которые должны поступать в ваш бюджет, разным компаниям, занимающимся азартными играми, игорному бизнесу, владельцами которого по-прежнему являются политические деятели, связанные с негрузинской «Мечтой», — спонсоры их партии.

“В то время как антигрузинская «Мечта» в Конституционном суде в Батуми запрещает все оппозиционные партии, а эта жалкая попытка направлена на подрыв и уничтожение демократии в стране, Иванишвили и его негрузинская «Мечта» в так называемом парламенте Грузии, который не обладает достаточным представительством грузинского народа, принимают законопроект, фактически создающий новую социальную катастрофу для граждан Грузии”, – говорится в заявлении партии «Лело — Сильная Грузия».

Если обратиться к нескольким основным статистическим показателям, то, согласно официальным данным Национальной службы статистики Грузии, в 2025 году оборот игорного бизнеса в Грузии, то есть азартных игр, казино и всей этой сферы, составил 88,3 миллиарда лари, а только за два квартала 2026 года — 47,3 миллиарда лари. Это 35% общего оборота бизнеса по всей Грузии. Это означает, что Иванишвили превратил Грузию не в экономику, а в некий невероятный аморфный картель казино, колл-центров, зависимый от российской экономики, в котором выигрывают и богатеют исключительно те, кто связан с негрузинской «Мечтой»: политики, чиновники, лично Иванишвили и приближённые к нему владельцы казино.

Всё это происходит в то время, когда в этой стране каждый третий или четвёртый ребёнок голодает, когда пенсионерам повышают пенсию всего на 20 лари, когда так и не завершено строительство школ и детских садов, когда примерно 30% населения Грузии до сих пор не обеспечено централизованным питьевым водоснабжением. Подавляющее большинство сельскохозяйственных угодий Грузии лишено оросительной воды, во многих сёлах нет дорог, а в десятках и сотнях грузинских сёл даже нет электричества. Иванишвили и негрузинская «Мечта» бросили грузинских мужчин и женщин на произвол судьбы, однако при этом находят время и возможность, чтобы в ускоренном порядке предоставить льготы казино.

Предоставление льгот казино и игорному бизнесу, который по-прежнему принадлежит им самим и их карманным бизнесменам, — это преступление и предвестие новой социальной катастрофы. Все мы должны помнить, что игорный бизнес в этой стране сломал жизни сотням тысяч людей, которые потеряли свои сбережения, зарплаты, жильё, а некоторые, к сожалению, даже жизнь. Это не вопрос для шуток. Принимая столь преступное и общественно значимое решение, Иванишвили и его банда чиновников должны помнить, что оно должно стать предметом широкого обсуждения и что общество даст им ответ, которого они заслуживают! Это грабёж, это разрушение будущего поколения Грузии! Вы все прекрасно знаете, что, с одной стороны, наркотики и наркокартели погубили молодое поколение Грузии, а с другой — игорный бизнес.

Однозначная позиция «Сильной Грузии — Лело» заключается в том, что игорный бизнес, казино и их владельцы должны облагаться налогом не по нынешней ставке 20%, а значительно выше. В разных европейских столицах эти показатели следующие:

В Австрии — 45%, в Нидерландах — 37,8%, в Греции — 35%, в Дании — 28%. А в Грузии Иванишвили этот показатель составляет 20%. Они ежедневно получают всевозможные льготы благодаря новым законопроектам, в то время как бюджет Грузии грабят, пенсии не повышают, школы и детские сады не строят… В то время как система здравоохранения находится в неудовлетворительном состоянии, а наркокартели и казино разрушают эту страну, Иванишвили заботится только об обогащении своих чиновников.

Независимо от того, какие процессы инициирует Иванишвили — запрет, отмену или искоренение, — мы продолжим разоблачать насильственную власть Иванишвили! Продолжим защищать интересы граждан Грузии! Грузия — не касса негрузинской «Мечты», Грузия принадлежит гражданам Грузии, и именно «Сильная Грузия — Лело» будет защищать их интересы!», — говорится в заявлении.