Гахария: Сценарий запрета оппозиционных партий в Грузии идентичен плану действий Москвы
»Премьер-министр «Грузинской мечты» открыто заявил о цели запретить оппозиционные партии: очистить политическое поле и создать отобранную по собственному усмотрению «удобную оппозицию»», — об этом лидер партии «Гахария — За Грузию» Георгий Гахария написал в социальной сети.
По его словам, этот сценарий идентичен плану действий Москвы.
«Этот сценарий идентичен плану действий Москвы, где в избирательном бюллетене представлено множество «оппозиционных» партий, однако выборы — это не что иное, как иллюзия и самообман», — заявляет Гахария.
По его словам, в Грузии уже видны признаки создания новых партий.
«В Грузии мы уже видим признаки создания новых партий. Эти люди либо не осознают, что исполняют заранее определенную для них роль, либо сознательно вступают в сделку с пророссийским режимом», — заявляет Гахария.
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