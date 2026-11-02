Гахария: Сценарий запрета оппозиционных партий в Грузии идентичен плану действий Москвы

»Премьер-министр «Грузинской мечты» открыто заявил о цели запретить оппозиционные партии: очистить политическое поле и создать отобранную по собственному усмотрению «удобную оппозицию»», — об этом лидер партии «Гахария — За Грузию» Георгий Гахария написал в социальной сети.

По его словам, этот сценарий идентичен плану действий Москвы.

«Этот сценарий идентичен плану действий Москвы, где в избирательном бюллетене представлено множество «оппозиционных» партий, однако выборы — это не что иное, как иллюзия и самообман», — заявляет Гахария.