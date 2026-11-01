Самадашвили: Можно запретить партии, но нельзя запретить грузинский народ
Можно запретить партии, но нельзя запретить грузинский народ, — заявила один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Саломе Самадашвили, комментируя проходящее в Конституционном суде рассмотрение иска, связанного с запретом оппозиционных партий.
По её словам, грузинскому обществу стало очевидно, что единственная сила, которая пытается совершить конституционный переворот в стране, — это правящая партия «Грузинская мечта».
«Заседания Конституционного суда сделали для грузинского общества совершенно очевидными две вещи. Во-первых, единственная партия, которая в действительности нарушает Конституцию Грузии и пытается посредством Конституционного суда совершить в стране конституционный переворот, — это правящая сила. Во-вторых, думаю, общество очень чётко увидело разницу между оппозицией и властью как с точки зрения профессионального, так и морального и в целом политического уровня подготовки. Думаю, со стороны Бидзины Иванишвили было большой ошибкой инициировать этот процесс, поскольку каким бы ни было решение суда, оно нанесёт серьёзный ущерб правящему режиму. Можно запретить партии, но нельзя запретить грузинский народ, и после этого заседания грузинский народ, вероятно, ещё больше убедился в том, что политические перемены в стране необходимы и неизбежны», — заявила Саломе Самадашвили.
Что касается её ожиданий относительно доклада ЕС о расширении, Саломе Самадашвили заявила, что «доклад Евросоюза о расширении будет ещё более критичным в отношении нынешней власти Грузии».
«Я ожидаю, что доклад о расширении будет ещё более критичным в отношении нынешней власти Грузии, поскольку за прошедший год мы наблюдаем регресс по всем направлениям. Это будет особенно болезненно на фоне того, что в том же докладе ещё более отчётливо будут видны успехи стран, которые добросовестно выполняют свои обязательства в качестве кандидатов на вступление в Евросоюз. Можно сказать, что специально для них будут разработаны индивидуальные планы действий, которые ускорят их интеграцию в Евросоюз, а мы в очередной раз увидим, что благодаря власти Иванишвили Грузия упускает исторический шанс», — заявила Саломе Самадашвили.
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