Самадашвили: Можно запретить партии, но нельзя запретить грузинский народ

Можно запретить партии, но нельзя запретить грузинский народ, — заявила один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Саломе Самадашвили, комментируя проходящее в Конституционном суде рассмотрение иска, связанного с запретом оппозиционных партий.

По её словам, грузинскому обществу стало очевидно, что единственная сила, которая пытается совершить конституционный переворот в стране, — это правящая партия «Грузинская мечта».

«Заседания Конституционного суда сделали для грузинского общества совершенно очевидными две вещи. Во-первых, единственная партия, которая в действительности нарушает Конституцию Грузии и пытается посредством Конституционного суда совершить в стране конституционный переворот, — это правящая сила. Во-вторых, думаю, общество очень чётко увидело разницу между оппозицией и властью как с точки зрения профессионального, так и морального и в целом политического уровня подготовки. Думаю, со стороны Бидзины Иванишвили было большой ошибкой инициировать этот процесс, поскольку каким бы ни было решение суда, оно нанесёт серьёзный ущерб правящему режиму. Можно запретить партии, но нельзя запретить грузинский народ, и после этого заседания грузинский народ, вероятно, ещё больше убедился в том, что политические перемены в стране необходимы и неизбежны», — заявила Саломе Самадашвили.