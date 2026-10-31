Объездная дорога в Абастумани откроется осенью будущего года — министр инфраструктуры

Строительство 15,9-километровой объездной дороги в Абастумани планируется к открытию осенью 2027 года.

Как заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе во время инспектирования строительных работ, наряду с дорожной инфраструктурой особое внимание будет уделено восстановлению природной среды, включая восстановление лесного покрова региона.

«Работы по Абастуманской объездной дороге активно ведутся. Дорога откроется осенью следующего года. Наша цель – организовать здесь одну из лучших дорожных инфраструктур. Кроме того, не менее важно восстановление природной среды, включая работы по восстановлению лесов. Мы начнем работать совместно с соответствующим ведомством, чтобы эти работы также были выполнены к моменту открытия дороги», – сказал Реваз Сохадзе.