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Объездная дорога в Абастумани откроется осенью будущего года — министр инфраструктуры

Строительство 15,9-километровой объездной дороги в Абастумани планируется к открытию осенью 2027 года.

Как заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе во время инспектирования строительных работ, наряду с дорожной инфраструктурой особое внимание будет уделено восстановлению природной среды, включая восстановление лесного покрова региона.

«Работы по Абастуманской объездной дороге активно ведутся. Дорога откроется осенью следующего года. Наша цель – организовать здесь одну из лучших дорожных инфраструктур. Кроме того, не менее важно восстановление природной среды, включая работы по восстановлению лесов. Мы начнем работать совместно с соответствующим ведомством, чтобы эти работы также были выполнены к моменту открытия дороги», – сказал Реваз Сохадзе.

В рамках проекта уже построен 368-метровый дорожный тоннель. Основные работы по трем из пяти запланированных новых мостов завершены, а строительство оставшихся двух мостов начнется в ближайшее время. Проект реализует новая подрядная компания.

Объездная дорога Абастумани, вместе с уже завершенным участком дороги в направлении Багдати, соединит Имерети и Самцхе-Джавахети современной транспортной инфраструктурой.

Новая дорога позволит транзитным транспортным средствам объезжать курорт, что снизит транспортную нагрузку на Абастумани, будет способствовать сохранению природной среды и развитию курорта.

Реваз Сохадзе проинспектировал дорожные работы вместе с председателем Департамента автомобильных дорог Леваном Дарахвелидзе, исполнительным директором Фонда муниципального развития Георгием Шония, и представителями органов местного самоуправления.

Информация предоставлена ​​Министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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