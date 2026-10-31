Гордуладзе: Что демократично в Украине, не может быть антидемократичным в Грузии
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ совершенно не был обеспокоен, когда поддержал законодательные поправки о запрете 18 партий в Украине, когда потребовал освобождения Михаила Саакашвили, но возмущен процессом упразднения нацагентурных партий в Грузии, – заявил председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе.
Гордуладзе прокомментировал заявление Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в котором Микита Потураев призвал грузинские власти обеспечить, чтобы политические партии и гражданское общество могли свободно осуществлять свои права.
Как отметил Гордуладзе, то, что демократично в Украине, не может быть антидемократичным в Грузии.
«То, что демократично в Украине, никоим образом не может быть антидемократичным в нашей стране, независимо от того, какие чиновники пытаются делать подобные заявления из-за рубежа или пытаются оказать давление на судебную систему», — отметил Арчил Гордуладзе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Омбудсмен: Нельзя, чтобы Грузия позиционировала себя на международной арене в качестве хаба азартных игр
«Мы хотим сделать Грузию известной с точки зрения азартных игр? Нечем больше привлечь к себе внимание?» — об этом заявил Народный защитник Леван…
Премьер Эстонии ответил отказом на просьбу Пентагона не называть Путина «крысой»
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, комментируя утечку Reuters о том, что Пентагон советовал балтийским политикам воздерживаться от резких слов…
Народный защитник направит Конституционному суду свое мнение по иску о запрете политических партий
«Я, разумеется, направлю Конституционному суду свое мнение — документ, который я отправлю в суд, не будет составлен ни в пользу правящей партии, ни в…
Министр здравоохранения Грузии встретился с кандидатом на пост генерального директора ВОЗ
Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе встретился с кандидатом на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)…
Южноафриканские СМИ предполагают, что за скандалом с баобабами стоит Иванишвили
Власти Южно-Африканской Республики окончательно отклонили апелляцию по вопросу экспорта пяти гигантских баобабов в Грузию. Об этом сообщает местное…
Глава ПА ОБСЕ призвал власти Грузии отказаться от политического преследования оппозиции
Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев выразил обеспокоенность в связи с рассмотрением в Конституционном суде Грузии дела о запрете…