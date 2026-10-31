Гордуладзе: Что демократично в Украине, не может быть антидемократичным в Грузии

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ совершенно не был обеспокоен, когда поддержал законодательные поправки о запрете 18 партий в Украине, когда потребовал освобождения Михаила Саакашвили, но возмущен процессом упразднения нацагентурных партий в Грузии, – заявил председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе.

Гордуладзе прокомментировал заявление Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в котором Микита Потураев призвал грузинские власти обеспечить, чтобы политические партии и гражданское общество могли свободно осуществлять свои права.

Как отметил Гордуладзе, то, что демократично в Украине, не может быть антидемократичным в Грузии.

«То, что демократично в Украине, никоим образом не может быть антидемократичным в нашей стране, независимо от того, какие чиновники пытаются делать подобные заявления из-за рубежа или пытаются оказать давление на судебную систему», — отметил Арчил Гордуладзе.