Россия внесла Тбилисский ингушский культурный центр в список нежелательных организаций. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Министерство юстиции России.

По их данным, в список нежелательных организаций добавлено 11 различных иностранных неправительственных организаций. Причина решения неизвестна.

В реестр попали Платформа для диалога с российскими демократическими силами при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), базирующееся в Словакии издательство Vidim Books, «Общество Сенатской площади» политика Ильи Пономарёва в США, украинская правозащитная группа «Сечь», южнокорейская Федерация семей за объединение и мир во всем мире, германский Институт исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете, американская организация «Объединенная помощь Украине», а также базирующаяся в Эстонии «Антивоенная пасторская инициатива», представителем которой является пастор Павел Заякин, спикер «Антивоенного комитета» и «Форума свободной России.