В Тбилиси проходит «Субботний марш»
В Тбилиси проходит традиционный «Субботний марш». Участники акции собрались у станции метро «Авлабари», откуда маршем направляются к проспекту Руставели.
В шествии принимают участие граждане, гражданские активисты и политики.
Лозунг сегодняшнего шествия — «Грузия против Иванишвили».
Участники шествия принесли флаги Грузии и Евросоюза.
«Субботний марш» завершится у здания парламента.
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