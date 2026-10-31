Суббота, 31 октября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Политика

В Тбилиси проходит «Субботний марш»

В Тбилиси проходит традиционный «Субботний марш». Участники акции собрались у станции метро «Авлабари», откуда маршем направляются к проспекту Руставели.

В шествии принимают участие граждане, гражданские активисты и политики.

Лозунг сегодняшнего шествия — «Грузия против Иванишвили».

Участники шествия принесли флаги Грузии и Евросоюза.

«Субботний марш» завершится у здания парламента.

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