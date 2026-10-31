Особенно тревожно искажение фактов таким образом, будто Агентство мониторинга животных осуществляет массовое и целенаправленное уничтожение животных.

«Хотим откликнуться на репортаж, вышедший в эфире телекомпании «Пирвели», и на целенаправленную кампанию, начатую определенной группой граждан, которая содержит непроверенную и ложную информацию. Данная дезинформация ставит целью ввести общество в заблуждение, дискредитировать деятельность Агентства мониторинга животных и целенаправленно подорвать его репутацию.

Мэрия Тбилиси называет ложью распространенную в СМИ информацию о захоронении животных. По пояснению ведомства, искажение фактов — «будто Агентство мониторинга животных осуществляет массовое и целенаправленное уничтожение животных».

Видеоматериал, распространенный в связи с захоронением животных, и самовольные действия, совершенные определенной частью общества, ставят целью дискредитацию мэрии Тбилиси и искусственное создание напряжения в обществе.

Самовольное вскрытие захоронений, извлечение останков животных, их перемещение и подобные действия не только незаконны, подобные вмешательства нарушают санитарную безопасность, создают риск распространения биологического загрязнения, создают угрозу здоровью и жизни человека, а также наносят ущерб окружающей среде. Гражданам, участвовавшим в процессе раскопки могильника, в целях безопасности собственного здоровья необходимо пройти медицинскую проверку.

Исходя из интересов общества, сообщаем, что видеоматериал, распространенный телекомпанией «Пирвели», отображает процесс, который полностью допускается законодательством. Данный могильник предназначен для помещения останков собак, умерших по разным причинам на территории Тбилиси. Среди них есть животные, погибшие в результате различных заболеваний, ДТП, несчастных случаев и естественной смерти. В масштабах столицы ежегодно с эвтаназией умирают сотни, а от естественной смерти — тысячи животных.

Эта информация никогда не скрывалась Агентством мониторинга животных. Напротив, информация о деятельности агентства и соответствующих процессах управления животными является публичной. Любое заинтересованное лицо имеет возможность детально ознакомиться с ней на официальном сайте агентства.

Об этом хорошо информированы именно те лица, которые с целью посеять напряжение и панику в обществе совершили беззаконие и перекопали захоронение погибших животных. Эти люди и сами неоднократно пользовались сервисом Агентства мониторинга животных для захоронения собственных умерших животных.

Особенно возмутительна клевета, будто в данном захоронении находятся живые, специально усыпленные собаки, что является абсолютной ложью и дезинформацией.

Призываем граждан воздерживаться от самовольного вскрытия захоронений, извлечения останков, перемещения и любых подобных действий.

Мы уже обратились в правоохранительные органы, чтобы они изучили вандальные действия, совершенные определенной группой, и отреагировали соответствующим образом в рамках закона.

Также просим общественность не поддаваться на непроверенную информацию, не участвовать в опасных самоуправных действиях и опираться только на официальную, проверенную информацию», — говорится в заявлении.