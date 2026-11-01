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Грузия Online
Политика

Папуашвили: Евросоюз и его посольство намного больше раз чем достаточно провалили тест на поддержку насилия

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Евросоюз и его представительство в поддержке насилия.

В частности, в заявлении, опубликованном в социальной сети, Папуашвили отметил, что Евросоюз и его представительство «более чем достаточно раз провалили тест на поддержку насилия».

Спикер парламента указал на их ответственность и заявляет, что они должны «смыть тяжёлое пятно», а до тех пор считает их сторонниками насилия.

«Тот, кто однажды уже был уличён в поддержке насилия, сам должен убедить нас, что больше не повторит этого.

Евросоюз и его представительство более чем достаточно раз провалили тест на поддержку насилия. Теперь их ответственность — смыть это тяжёлое пятно.

До тех пор Евросоюз и его представительство остаются сторонниками насилия», — пишет в Facebook Папуашвили.

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