Папуашвили: Евросоюз и его посольство намного больше раз чем достаточно провалили тест на поддержку насилия

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Евросоюз и его представительство в поддержке насилия.

В частности, в заявлении, опубликованном в социальной сети, Папуашвили отметил, что Евросоюз и его представительство «более чем достаточно раз провалили тест на поддержку насилия».

Спикер парламента указал на их ответственность и заявляет, что они должны «смыть тяжёлое пятно», а до тех пор считает их сторонниками насилия.