Папуашвили: Евросоюз и его посольство намного больше раз чем достаточно провалили тест на поддержку насилия
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Евросоюз и его представительство в поддержке насилия.
В частности, в заявлении, опубликованном в социальной сети, Папуашвили отметил, что Евросоюз и его представительство «более чем достаточно раз провалили тест на поддержку насилия».
Спикер парламента указал на их ответственность и заявляет, что они должны «смыть тяжёлое пятно», а до тех пор считает их сторонниками насилия.
«Тот, кто однажды уже был уличён в поддержке насилия, сам должен убедить нас, что больше не повторит этого.
Евросоюз и его представительство более чем достаточно раз провалили тест на поддержку насилия. Теперь их ответственность — смыть это тяжёлое пятно.
До тех пор Евросоюз и его представительство остаются сторонниками насилия», — пишет в Facebook Папуашвили.
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