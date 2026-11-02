В Палате представителей ожидается серьезная перегруппировка в пользу «демократов» — Чечелашвили

«В отношении промежуточных выборов в США эксперты ожидают, что в Палате представителей произойдет серьезная перегруппировка в пользу «демократов» — я не удивлюсь, если через какое-то время мы увидим проукраинского Трампа. Тем самым у него будет возможность укрепить собственный авторитет», — так оценивает сооснователь партии «Сначала Грузия» Валери Чечелашвили запланированные на 3 ноября промежуточные выборы в США.

По его словам, преимущество на промежуточных выборах с высокой долей вероятности получат «демократы», причиной чего являются непонятные «игры» президента Дональда Трампа как в экономическом, так и в геополитическом направлении.

«Ожидания экспертов состоят в том, что произойдет серьезная перегруппировка в пользу «демократов», поскольку мы увидели противоречивые месседжи от администрации Трампа как во внутреннем, так и во внешнем направлении. На промежуточных выборах избиратель, как правило, голосует за оппозиционную партию, но общая тенденция усилится еще больше. Тратятся огромные средства с обеих сторон, однако в Палате представителей преимущество возьмут «демократы», в Сенате же шансы равны, хотя эксперты отдают преимущество «демократам».

Большинство «демократов» в Сенате станет серьезным сдерживающим фактором для президента Трампа и его администрации. После этих выборов он должен завершить два главных дела: первое — поддержка Украины и поражение России, что геополитически укрепит позиции, авторитет и репутацию США, и второе — положить конец ядерной программе Ирана.

Недовольство из-за конфликта в Иране повлияет на настроения избирателей, но это не означает, что после выборов у Трампа и его администрации не будет возможности довести начатое дело до конца. Серьезным фактором для избирателя также станет и российско-украинская война, поскольку подавляющее большинство поддерживает Украину и настроено против России.

Усилится и влияние Конгресса. Также я не удивлюсь, если через какое-то время мы увидим проукраинского Трампа. Тем самым у него будет возможность укрепить собственный авторитет. Его авторитет пошатнулся, так как он начал непонятные дипломатические и экономические игры», — заявил Валери Чечелашвили.

Что касается других вопросов, Валери Чечелашвили также оценил акции, проходящие в европейских странах. По его словам, за масштабными акциями в Европе, которые начались с требований решения существующих там социальных проблем и в ряде государств переросли в столкновения с полицией, возможно, стоят инструменты гибридной войны России.

«Акции по всей Европе набирают силу, также набирают силу и политические процессы. Говорят о том, что за акциями, проходящими в масштабе Европы, стоят инструменты гибридной войны России, и это, возможно, частично так и есть, поскольку Россия рассматривает Европейский союз в качестве главного противника. Однако я уверен, что, поскольку Европа — это объединение институциональных демократий, страны-члены Евросоюза выдержат этот тест и урегулируют эти волны с помощью соответствующих политических реакций, ресурс для чего в Европе есть», — заявил Валери Чечелашвили.