Центральная избирательная комиссия в очередной раз успешно прошла международный аудит

По оценке международного аудитора, среди положительных сторон и преимуществ системы управления качеством (QMS) избирательной администрации Грузии особо отмечена способность администрации справляться со сложной и меняющейся обстановкой: „Несмотря на политические потрясения, попытки распространения дезинформации и информационное давление, избирательная администрация эффективно выполняет конституционные обязательства, взятые перед грузинским народом“.

«Аудит для оценки системы качества проводился в два этапа. 24 июля 2026 года аудитор ООО „Системы менеджмента“ провёл внутренний аудит, а 2 сентября 2026 года международный аудитор (LL-C (Certification) Czech Republic a.s.) дистанционно провёл контрольный аудит. ЦИК успешно прошла оба вида аудита и сохранила международный сертификат ISO 9001:2015.

Центральная избирательная комиссия Грузии в очередной раз подтвердила соответствие требованиям международного стандарта управления качеством в сфере организации выборов ISO 9001:2015 и успешно прошла международный контрольный аудит.

В рамках аудита соответствие документированной системы менеджмента оценивалось по высоким профессиональным стандартам. Подтверждено, что система менеджмента организации способна выполнять требования соответствующих стандартов и достигать результатов, ожидаемых при аккредитованной сертификации, как это указано в совместном сообщении ISO-IAF об аккредитованной сертификации.

По оценке аудитора, организация соответствует требованиям системы менеджмента и надлежащим образом их выполняет, а также способна обеспечивать непрерывное предоставление услуг в соответствии с требованиями потребителей, действующим законодательством и нормативными актами с целью повышения удовлетворённости потребителей. Данный вывод сделан на основании оценки уровня выполнения отдельных требований стандарта, что подтверждается соответствующей матрицей соответствия в отчёте. Цели аудита успешно достигнуты.

По итогам аудита в очередной раз подтверждено, что основные направления деятельности ЦИК — стратегические цели и задачи, текущая деятельность и проекты, предлагаемые услуги, механизмы мониторинга деятельности и отчётности — соответствуют всем требованиям стандартов управления качеством. Это подтверждает, что управление качеством является важной частью повседневной деятельности и институционального развития избирательной администрации.

Стандарт ISO представляет собой одну из наиболее признанных международных систем управления качеством. Он помогает организациям систематически совершенствовать свою деятельность, эффективно управлять процессами, обеспечивать прозрачность и предоставлять услуги, ориентированные на потребителей.

Следует отметить, что сохранение международного сертификата управления качеством для ЦИК означает не только демонстрацию эффективности внутреннего менеджмента, но и обеспечение высокого уровня подотчётности и прозрачности перед обществом. Это ещё одно подтверждение того, что избирательная администрация действует с учётом международных принципов и опирается на передовой опыт.

ЦИК впервые получила сертификат ISO в 2019 году, что подтвердило полное соответствие системы управления качеством и бизнес-процессов комиссии требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. При этом Центральная избирательная комиссия Грузии стала первой избирательной администрацией среди стран Восточного партнёрства, получившей данный сертификат.

Очередное подтверждение соответствия требованиям международного стандарта является для ЦИК ещё одним важным этапом непрерывного процесса управления качеством, институционального развития и постоянного совершенствования деятельности», — говорится в сообщении ЦИК.