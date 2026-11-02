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Грузия Online
Политика

Парулава: Требуем прекратить социальный террор народа

«Зимой «Грузинская мечта» делает дороже для людей не только отопление, но и жизнь, поскольку это подорожание затронет бизнес, предприятия, подорожают хлеб и хлебопродукты, жизнь граждан подорожает и это «Грузинская мечта», которая в парламенте повышает стоимость жизни людей и освобождает от налогов игорный бизнес, делает сознательно», — заявил член руководящего совета «Национального движения» Лаша Парулава.

По словам Лаши Парулава, сегодня граждане Грузии вынуждены выбирать между покупкой медикаментов, покупкой хлебобулочных изделий и включением отопления. Он отметил, что «Грузинская мечта» должна взять ответственность за подорожание жизни и рост цен.

«Это социальный террор, который Иванишвили и его команда устраивают народу. Мы требуем от НКРЭГ отказаться от введения этой системы, мы требуем прекращения социального террора грузинского народа, и чтобы «Грузинская мечта» взяла ответственность за подорожание жизни, рост цен — топливо превысило 5 лари, это крах их экономической политики, это провал конкретно Ираклия Кобахидзе. Поэтому он должен взять ответственность за этот социальный террор и сказать, что его виной является то, что у грузинского народа дорожает жизнь, дорожает отопление, дорожают продукты первой необходимости. Нашим согражданам приходится ежедневно делать выбор, купить ли медикаменты, включить отопление или купить хлеб.

Такова тяжелая реальность, в которой приходится жить нашим согражданам, поэтому мы считаем, что грузинский народ должен дать ответ на этот социальный террор. Мы считаем, что социальное неравенство в этой стране должно прекратиться, и считаем, что сделать это мы должны все вместе, поэтому также присоединяемся к народной акции 28 ноября. Это не партийная акция, это акция грузинского народа, и, конечно же, мы будем вместе с грузинским народом против режима Иванишвили», — отметил Лаша Парулава.

Для справки, парламент в ускоренном порядке принял изменения в закон «Об энергетике и водоснабжении». Согласно принятому решению, НКРЭГ наделяется полномочием устанавливать дифференцированные тарифы как на воду, так и на природный газ для бытовых потребителей.

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