Бочоришвили: Наш выбор — мир, а наша главная ответственность — защищать его

По словам Бочоришвили, в современном мире значение институциональной силы суверенного государства становится всё более очевидным с каждым днём, и Грузия в полной мере ощутила этот вызов на себе.

“На протяжении веков Грузии приходилось бороться за сохранение свободы, независимости и государственности. В сложнейшем регионе и в условиях стремительно меняющейся современной геополитической обстановки борьба за наше государство и сегодня не менее сложна. Наша главная задача — сделать так, чтобы главным инструментом в этой борьбе была дипломатия”, – заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, выступая на мероприятии, посвящённом Дню дипломатии.

«Приветствую вас, дорогие гости! Приветствую президента Грузии Михаила Кавелашвили, премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалву Папуашвили, членов правительства и парламента Грузии, грузинских и иностранных дипломатов, представителей Патриархии.

Для нас большая честь отмечать вместе с вами День грузинской дипломатии. Дипломатическая служба — это лицо государства. Говорить от имени страны — особая привилегия и одновременно огромная ответственность. За каждым дипломатом стоит государство со своими национальными интересами, историей и народом. Именно в этом заключается наша сила и в то же время главная основа нашей ответственности.

Сегодня мы отмечаем День грузинской дипломатии. История нашей страны нечасто предоставляла нам возможность защищать национальные интересы дипломатическими средствами. На протяжении веков Грузии приходилось бороться за сохранение свободы, независимости и государственности. В сложнейшем регионе и в условиях стремительно меняющейся современной геополитической обстановки борьба за наше государство и сегодня не менее сложна. Наша главная задача — сделать так, чтобы главным инструментом в этой борьбе была дипломатия. Для этого мы используем все доступные инструменты — ради сохранения мира, защиты суверенитета и национальных интересов страны, а также содействия формированию такой международной среды, которая предоставит Грузии возможности для развития и укрепления.

В современном мире значение институциональной силы суверенного государства становится всё более очевидным с каждым днём. Грузия в полной мере ощутила этот вызов на себе. Благодаря поддержке нашего народа и бескомпромиссным действиям властей нам удалось сохранить стабильность, укрепить государственные институты и создать условия для мирного развития. А сильные институты создают сильные профессионалы. За историю независимой Грузии Министерство иностранных дел воспитало не одно поколение дипломатов, чей профессионализм, опыт и преданность стране являются важной основой грузинской дипломатии. Хочу поблагодарить каждого дипломата, кто своим профессионализмом, принципиальностью и преданностью служит национальным интересам Грузии», — заявила Мака Бочоришвили.

По разъяснению Маки Бочоришвили, наряду с опытными дипломатами Грузии необходимо новое поколение молодых, образованных специалистов, подготовленных к современным вызовам и потребностям, которые будут активно участвовать в защите интересов страны на международной арене.

«Хочу выразить особую благодарность премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе за важные инициативы, направленные именно на привлечение молодого поколения на государственную службу и его профессиональное развитие. Благодаря этим инициативам десятки молодых людей ежегодно получают возможность присоединиться к сложному процессу реализации внешней политики страны и внести свой вклад в защиту национальных интересов Грузии. Историческое решение о создании Академии дипломатии уже со следующего года откроет новые возможности для молодых людей, которые хотят связать своё профессиональное будущее с дипломатией», — заявила Мака Бочоришвили.

Как отметила Мака Бочоришвили, дипломатия — это искусство особой деликатности и ответственности, где каждое слово может стать как инструментом противостояния, так и средством диалога и достижения договорённостей.

«В условиях оккупации двух регионов главная миссия грузинских дипломатов — сохранение мира и укрепление международной поддержки по вопросам защиты суверенитета и территориальной целостности. Не менее важная задача дипломатов — представлять потенциал Грузии на международной арене, содействовать экономическому развитию страны и вносить вклад в создание новых экономических возможностей.

Наш выбор — мир, а наша главная ответственность — защищать его, никогда не поступаясь суверенитетом страны, её территориальной целостностью и национальными интересами. Именно в этом духе, благодаря профессионализму, опыту, преданности стране и гордости грузинских дипломатов, мы продолжим борьбу за укрепление международных позиций Грузии.

Ещё раз сердечно поздравляю всех с Днём дипломата, благодарю каждого из вас за службу, самоотверженность и важный вклад в защиту интересов нашей страны и достойное представление имени Грузии. Желаю вам успехов, дальнейшего продвижения и многих важных побед на службе Грузии», — заявила Мака Бочоришвили.