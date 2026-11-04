Отчет Еврокомиссии: Возникают подозрения, что суд используется как инструмент для исполнения репрессий

В Грузии в сфере судебной системы и фундаментальных прав откат фиксируется третий год подряд, — об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией пакете расширения за 2026 год.

Согласно отчету, «независимость, беспристрастность и целостность судебной системы по-прежнему серьезно расшатаны».

«За отчетный период зафиксирован откат. Не было проведено никаких реформ с целью выполнения рекомендаций Еврокомиссии и Венецианской комиссии, касающихся основательной и всеобъемлющей реформы судебной системы. В частности, Грузия до сих пор не осуществила всеобъемлющую реформу Высшего совета юстиции и Верховного суда с учетом соответствующих рекомендаций. Независимость, беспристрастность и целостность судебной системы по-прежнему серьезно расшатаны. Изменения, внесенные в правовую основу судебной системы в декабре 2025 года, еще больше вредят независимости судебной системы и увеличивают риски захвата судебной власти. Суровые и непропорциональные наказания, вынесенные в отношении демонстрантов, вызывают подозрения, что суд используется в качестве инструмента для исполнения репрессивной системы», — говорится в документе.

Еврокомиссия заявляет, что рекомендации прошлого года не были выполнены и остаются в силе.