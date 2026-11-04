Еврокомиссия: Грузия остается страной-кандидатом лишь по названию

Процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен, — об этом говорится в заявлении пресс-службы Еврокомиссии в связи с пакетом расширения за 2026 год.

Согласно заявлению, «оценка Еврокомиссии о том, что Грузия является страной-кандидатом лишь по названию, остается в силе».

«Грузия по-прежнему не выполняет те девять шагов, которые Еврокомиссия определила в рекомендации для статуса кандидата, поскольку правящая партия по-прежнему подрывает демократические принципы, верховенство закона, фундаментальные права и гражданское пространство, способствует дальнейшему захвату государства», — отмечается в заявлении.