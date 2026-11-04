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Грузия Online
Политика

Еврокомиссия: Грузия остается страной-кандидатом лишь по названию

Процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен, — об этом говорится в заявлении пресс-службы Еврокомиссии в связи с пакетом расширения за 2026 год.

Согласно заявлению, «оценка Еврокомиссии о том, что Грузия является страной-кандидатом лишь по названию, остается в силе».

«Грузия по-прежнему не выполняет те девять шагов, которые Еврокомиссия определила в рекомендации для статуса кандидата, поскольку правящая партия по-прежнему подрывает демократические принципы, верховенство закона, фундаментальные права и гражданское пространство, способствует дальнейшему захвату государства», — отмечается в заявлении.

Согласно заявлению пресс-службы Еврокомиссии, «если власти Грузии не изменят курс и не вернутся к выполнению фундаментальных принципов, лежащих в основе вступления в ЕС, Грузия вновь не сможет получить те преимущества, которые предусматривают статус кандидата и предваряющий вступление процесс».

«Поддержка Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии остается непоколебимой, как и поддержка европейских устремлений грузинского народа», — подчеркивается в заявлении.

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