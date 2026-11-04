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Грузия Online
Политика

ЕНД требует начать расследование против четырёх лидеров «Грузинской мечты»

«Национальное движение» требует начать расследование в отношении лидеров «Грузинской мечты» — премьера Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили, министра культуры Теи Цулукиани и депутата Нино Цилосани. Представитель партии Мариам Долидзе подала соответствующее заявление в Прокуратуру. В ЕНД требуют привлечь лидеров правящей партии к ответственности по статье о государственной измене.

«Если кто-то способен нанести реальный ущерб нашей стране, то это именно эти слуги России, которые своими антинародными, антигосударственными, антизападными и оскорбительными заявлениями в адрес наших европейских и западных партнёров напрямую нарушают 78-ю статью Конституции Грузии» — заявила Долидзе.

Она призвала руководителя следственного ведомства Георгия Гваракидзе незамедлительно начать расследование и предупредила, что в случае бездействия ему также придётся нести ответственность.

Кроме того, представитель оппозиционной партии обратилась к гражданам с просьбой присылать ей заявления и видеозаписи представителей власти, которые, по её мнению, могут свидетельствовать о нарушении 78-й статьи Конституции. По словам Долидзе, в ближайшие недели эти материалы планируется передать Прокуратуре.

Она также сообщила, что в социальной сети опубликована петиция с требованием незамедлительно отреагировать на этот вопрос, под которой граждане могут поставить свою подпись.

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