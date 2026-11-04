Еврокомиссия: Представители гражданского общества, в том числе правозащитники, работают в репрессивной среде

Гражданское общество, включая правозащитников, работает в репрессивной среде, которая ухудшается, — об этом говорится в отчете Еврокомиссии за 2026 год по Грузии.

Согласно документу, роль гражданского общества как демократического контролирующего скомпрометирована, а организации и правозащитники сталкиваются с растущей угрозой.

«Кумулятивный эффект часто меняющейся репрессивной правовой базы и практики запугивания создает угрозу выживанию независимого гражданского общества и приводит к дальнейшему сужению гражданского пространства», — отмечается в отчете.