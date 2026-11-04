Еврокомиссия: Представители гражданского общества, в том числе правозащитники, работают в репрессивной среде
Гражданское общество, включая правозащитников, работает в репрессивной среде, которая ухудшается, — об этом говорится в отчете Еврокомиссии за 2026 год по Грузии.
Согласно документу, роль гражданского общества как демократического контролирующего скомпрометирована, а организации и правозащитники сталкиваются с растущей угрозой.
«Кумулятивный эффект часто меняющейся репрессивной правовой базы и практики запугивания создает угрозу выживанию независимого гражданского общества и приводит к дальнейшему сужению гражданского пространства», — отмечается в отчете.
Согласно документу, озабоченность также вызывает использование уголовного законодательства против представителей гражданского общества, в том числе проведение уголовных расследований на основании таких обвинений, как «саботаж», «помощь враждебной деятельности иностранных организаций», «финансирование деятельности, направленной против конституционного порядка», и «нанесение ущерба государственным интересам».
«Данные действия носят принудительный характер и в конечном итоге противоречат принципам демократического плюрализма. Они несовместимы с процессом интеграции в Евросоюз», — отмечается в документе.
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