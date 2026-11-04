Еврокомиссия: Процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен
Еврокомиссия опубликовала пресс-релиз в связи с представлением пакета расширения ЕС на 2026 год, в котором также говорится о Грузии.
Как отмечается в пресс-релизе, процесс вступления Грузии в Евросоюз фактически приостановлен, а оценка Грузии как страны-кандидата носит исключительно формальный характер.
«Грузия по-прежнему не выполняет девять шагов, изложенных в рекомендациях Еврокомиссии для получения статуса кандидата, поскольку правящая партия продолжает подрывать демократические принципы, верховенство закона, фундаментальные права и пространство для деятельности гражданского общества. В то же время она способствует дальнейшему захвату государства.
Если власти Грузии не изменят курс и не вернутся к фундаментальным принципам, лежащим в основе процесса вступления в Евросоюз, страна и впредь не сможет пользоваться преимуществами статуса кандидата и предвступительного процесса.
Долгосрочная поддержка Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии остаётся неизменной, как и поддержка европейских устремлений грузинского народа», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Еврокомиссия: Грузия остается страной-кандидатом лишь по названию
Процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен, — об этом говорится в заявлении пресс-службы Еврокомиссии в связи с пакетом расширения за 2026…
Еврокомиссия: Представители гражданского общества, в том числе правозащитники, работают в репрессивной среде
Гражданское общество, включая правозащитников, работает в репрессивной среде, которая ухудшается, — об этом говорится в отчете Еврокомиссии за 2026…
Еврокомиссия: Попытка запрета оппозиционных партий угрожает основам демократии в стране
В Грузии за отчетный период состояние демократии вновь ухудшилось, что было обусловлено нарастающей эрозией демократических институтов, растущей…
Отчет Еврокомиссии: Возникают подозрения, что суд используется как инструмент для исполнения репрессий
В Грузии в сфере судебной системы и фундаментальных прав откат фиксируется третий год подряд, — об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией…
Посол Евросоюза официально передал властям Грузии отчет о расширении за 2026 год
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский официально передал властям Грузии отчет о расширении за 2026 год. Информацию об этом распространяет…
ЕНД требует начать расследование против четырёх лидеров «Грузинской мечты»
«Национальное движение» требует начать расследование в отношении лидеров «Грузинской мечты» — премьера Ираклия Кобахидзе, председателя парламента…