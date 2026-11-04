Еврокомиссия: Процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен

Еврокомиссия опубликовала пресс-релиз в связи с представлением пакета расширения ЕС на 2026 год, в котором также говорится о Грузии.

Как отмечается в пресс-релизе, процесс вступления Грузии в Евросоюз фактически приостановлен, а оценка Грузии как страны-кандидата носит исключительно формальный характер.

«Грузия по-прежнему не выполняет девять шагов, изложенных в рекомендациях Еврокомиссии для получения статуса кандидата, поскольку правящая партия продолжает подрывать демократические принципы, верховенство закона, фундаментальные права и пространство для деятельности гражданского общества. В то же время она способствует дальнейшему захвату государства.