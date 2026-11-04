Посол Евросоюза официально передал властям Грузии отчет о расширении за 2026 год

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский официально передал властям Грузии отчет о расширении за 2026 год.

Информацию об этом распространяет представительство ЕС в Грузии.

По данным посольства, отчет был передан первому заместителю министра иностранных дел Грузии Георгию Зурабашвили.

«Следите за страницей в наших социальных медиа, где с 17:45 мы предложим прямую трансляцию из Брюсселя с пресс-конференции верховного представителя ЕС / вице-президента Еврокомиссии Каи Каллас и комиссара по вопросам расширения Марты Кос, посвященной отчету о расширении; затем в 19:00 состоится пресс-конференция посла Евросоюза Павла Герчинского в Тбилиси, которую также можно будет посмотреть на этой же странице», — говорится в информации.