Вице-президент Китая Хань Чжэн посетит Грузию

Вице-президент Китая Хань Чжэн 6–12 ноября посетит Турцию, после чего прибудет с визитом в Грузию. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

В Турции Хань Чжэн в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина примет участие в саммите мировых лидеров в Анталье, который состоится в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В Пекине заявляют, что Хань Чжэн готов совместно с другими сторонами отстаивать принципы многосторонности и содействовать успешному проведению встречи.