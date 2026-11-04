Вице-президент Китая Хань Чжэн посетит Грузию
Вице-президент Китая Хань Чжэн 6–12 ноября посетит Турцию, после чего прибудет с визитом в Грузию. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
В Турции Хань Чжэн в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина примет участие в саммите мировых лидеров в Анталье, который состоится в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
В Пекине заявляют, что Хань Чжэн готов совместно с другими сторонами отстаивать принципы многосторонности и содействовать успешному проведению встречи.
Говоря о Грузии, Мао Нин отметила, что между двумя странами существует всеобъемлющее стратегическое партнёрство. По её словам, в последние годы, в соответствии с планом, определённым лидерами двух государств, двусторонние отношения стремительно развивались, а сотрудничество принесло результаты в различных сферах.
В ходе визита Хань Чжэн обсудит с грузинскими лидерами двусторонние отношения и вопросы, представляющие общий интерес.
В заявлении МИД Китая отмечается, что Китай готов совместно с грузинской стороной выполнять важные договорённости, достигнутые лидерами двух стран, углублять взаимовыгодное сотрудничество и содействовать устойчивому развитию двусторонних отношений на благо народов обеих стран.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Еврокомиссия: Грузия остается страной-кандидатом лишь по названию
Процесс вступления Грузии в ЕС де-факто приостановлен, — об этом говорится в заявлении пресс-службы Еврокомиссии в связи с пакетом расширения за 2026…
Еврокомиссия: Представители гражданского общества, в том числе правозащитники, работают в репрессивной среде
Гражданское общество, включая правозащитников, работает в репрессивной среде, которая ухудшается, — об этом говорится в отчете Еврокомиссии за 2026…
Еврокомиссия: Попытка запрета оппозиционных партий угрожает основам демократии в стране
В Грузии за отчетный период состояние демократии вновь ухудшилось, что было обусловлено нарастающей эрозией демократических институтов, растущей…
Еврокомиссия: Процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен
Еврокомиссия опубликовала пресс-релиз в связи с представлением пакета расширения ЕС на 2026 год, в котором также говорится о Грузии. Как отмечается в…
Отчет Еврокомиссии: Возникают подозрения, что суд используется как инструмент для исполнения репрессий
В Грузии в сфере судебной системы и фундаментальных прав откат фиксируется третий год подряд, — об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией…
Посол Евросоюза официально передал властям Грузии отчет о расширении за 2026 год
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский официально передал властям Грузии отчет о расширении за 2026 год. Информацию об этом распространяет…