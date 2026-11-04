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Грузия Online
Политика

Вице-президент Китая Хань Чжэн посетит Грузию

Вице-президент Китая Хань Чжэн 6–12 ноября посетит Турцию, после чего прибудет с визитом в Грузию. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

В Турции Хань Чжэн в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина примет участие в саммите мировых лидеров в Анталье, который состоится в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В Пекине заявляют, что Хань Чжэн готов совместно с другими сторонами отстаивать принципы многосторонности и содействовать успешному проведению встречи.

Говоря о Грузии, Мао Нин отметила, что между двумя странами существует всеобъемлющее стратегическое партнёрство. По её словам, в последние годы, в соответствии с планом, определённым лидерами двух государств, двусторонние отношения стремительно развивались, а сотрудничество принесло результаты в различных сферах.

В ходе визита Хань Чжэн обсудит с грузинскими лидерами двусторонние отношения и вопросы, представляющие общий интерес.

В заявлении МИД Китая отмечается, что Китай готов совместно с грузинской стороной выполнять важные договорённости, достигнутые лидерами двух стран, углублять взаимовыгодное сотрудничество и содействовать устойчивому развитию двусторонних отношений на благо народов обеих стран.

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