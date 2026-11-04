Саакашвили: Народное стремление к переменам невозможно остановить никакими преградами

Он провёл параллели с политической ситуацией в Грузии, заявив, что Бидзина Иванишвили выстроил множество препятствий, фактически упразднил партии и выборы, однако в обществе сохраняется стремление к переменам.

«Главное заключается в том, что, когда в народе есть энергия и сильное желание перемен, они превращаются в мощный поток, в настоящую стихию, которую не сможет остановить никакая преграда», — пишет Саакашвили.

Уроком для Грузии назвал Михаил Саакашвили победу демократов на выборах в Конгресс США. Народное стремление к переменам невозможно остановить никакими преградами, пишет в социальной сети Facebook экс-президент Грузии. Саакашвили считает, что поражение республиканцев, несмотря на масштабную финансовую поддержку со стороны Илона Маска и других состоятельных людей, обусловлено ростом стоимости жизни и ощущением социальной несправедливости.

«Всем придётся признать то, что многие и без того видят и чувствуют: эта неизбежная волна связана с теми, кого «мечта» боится больше всего, со мной и моими соратниками, такими как Леван Хабеишвили, Заза Бибилашвили, Нанука Жоржолиани, Ани Цитлидзе и многие молодые люди, а точнее – с идеей, которую мы воплощаем. Это идея сильного грузинского государства и эффективного управления. Никакие решётки и преграды не смогут нас остановить», — заявил экс-президент.

Он подчеркнул, что не намерен становиться предметом политического торга и рассчитывает обрести свободу в Грузии, где сможет свободно передвигаться, встречаться с людьми и участвовать в политической жизни, а также выразил уверенность, что оппозиция добьётся проведения «настоящих выборов» и победит, а страна вновь станет государством всех граждан, «а не одного человека».

Бывший президент раскритиковал и внешнюю политику грузинских властей, заявив, что Бидзине Иванишвили не удалось наладить отношения с администрацией Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон требует освобождения всех политических заключённых и дистанцирования Грузии от Ирана.

Саакашвили также выразил мнение, что властям не удастся наладить отношения и с демократами, которые ранее вводили санкции и уделяют особое внимание вопросам прав человека и демократии.

При этом он призвал не списывать со счетов Трампа и республиканцев, отметив, что у них есть сильные потенциальные кандидаты на следующих президентских выборах, в частности Джей Ди Вэнс и Марко Рубио.