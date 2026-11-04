Самхарадзе: Евросоюз не может иметь полной картины происходившего в Грузии в течение отчётного года

«Начиная с 80-х годов, с тех пор как в Евросоюзе начался процесс расширения, ЕС и Еврокомиссия обычно разрабатывают доклад о расширении совместно с ведомствами стран — кандидатов на вступление. Это довольно сложная ситуация, и проблема здесь не для Грузии, а для Евросоюза.

По его словам, Евросоюз не может иметь полной картины происходившего в Грузии в течение отчётного года.

В период подготовки доклада Еврокомиссия не поддерживала никаких контактов и не взаимодействовала с государственными ведомствами Грузии — ни с министерствами, ни со структурами, ответственными за проведение реформ, приближающих страну к Евросоюзу. Об этом заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

Что касается вопроса заключённых, думаю, представители Евросоюза, подготовившие доклад, вообще не следят за новостями, которые поступают из Грузии в Брюссель. Согласно последней имеющейся у меня информации, более 80% лиц, задержанных по делу о событиях 4 октября, признали свою вину, с ними были оформлены процессуальные соглашения. Если эти люди признали вину, значит, они были виновны. Это означает, что они никак не могли быть «произвольно задержанными». Термин, который использует Еврокомиссия, довольно странный.

Мы неоднократно требовали предоставить конкретный список лиц, которых они считают «произвольно задержанными», поскольку в докладе упоминаются активисты и журналисты. Нам интересно, кто эти активисты и журналисты, которые, как утверждается, были задержаны произвольно.

Пока нам не предоставят этот список и не обоснуют, почему эти люди считаются «произвольно задержанными» и какая именно статья закона к ним неприменима, мы не можем принимать эти претензии», — заявил Николоз Самхарадзе.

Напомним, что в докладе Еврокомиссии, который должен быть опубликован сегодня, среди прочего, говорится: «Заявление премьер-министра Грузии о том, что правительство до 2028 года не будет предпринимать шагов в направлении открытия переговоров о вступлении в ЕС, противоречит приоритетам, определённым Конституцией».

Согласно тому же докладу, «Грузия должна начать масштабную реформу системы правосудия и создать специальный механизм проверки добросовестности, в котором международным экспертам будет отведена решающая роль».