Саакашвили: Я отказываюсь быть объектом какого-либо торга и обмена
Выборы в Конгресс США с большим преимуществом выиграли «демократы», завоевавшие преимущество в обеих палатах. Это жестокое поражение для «республиканцев», которым не помогло огромное финансирование, предоставленное Илоном Маском и другими супербогачами, — пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети.
По словам Саакашвили, этот результат выборов в основном обусловлен удорожанием жизни и чувством социальной несправедливости. Как он заявляет, этот результат выборов очень огорчил русских и лично Путина. Саакашвили также пишет, что когда в народе есть заряд и желание, оно превращается в мощный поток, который не сможет остановить ни одна преграда.
«Какой урок для Грузии? Главное в том, что когда в народе существует заряд и большое желание, оно превращается в мощный поток, настоящую стихию, которую не сможет остановить ни одна преграда. Человек из Чорвилы наставил множество преград – взял в плен, многих купил за деньги, фактически отменил партии и выборы, но в народе есть огромная жажда перемен, поднялась волна, и всем придется признать то, что многие и так видят и чувствуют, что эта неизбежная волна связана с теми, кого «коцы» боятся больше всего, связана со мной и моими соратниками, такими как Леван Хабеишвили, Заза Бибилашвили, Нанука Жоржолиани, Ани Цитлидзе и многими молодыми людьми, точнее, с той идеей, которую мы олицетворяем.
Это идея сильного грузинского государства и эффективного управления, и никакие решетки и преграды нас не остановят. Я отказываюсь быть объектом какого-либо торга и обмена. Я буду свободен не в какой-то другой стране, а здесь, на территории Грузии, где смогу свободно передвигаться, встречаться со своим народом и побеждать вместе.
Мы добьемся настоящих выборов, докажем, что власть принадлежит народу, а не миллиардеру, и выиграем их. Страну одного человека мы заново превратим в страну всего народа, всех граждан, где у людей будут хороший доход, перспектива в жизни, достойная работа и обеспеченная пенсия, вернется чувство гордости за нашу страну. Они будут защищены от внутренних и внешних угроз, от криминала и коррупции. Люди вернутся из эмиграции.
Что касается несостоявшегося диктатора и его неумелой внешней политики, помните, как во время последних выборов он обманывал нас, мол, скоро уладим с Америкой? Он ничего не смог наладить с администрацией Трампа, которая требует освобождения всех политических заключенных и отхода от брутальной исламистской диктатуры Ирана. Точно так же он не сможет наладить с демократами, которые ввели против него санкции в предыдущие годы и особенно чувствительны к состоянию прав человека и демократии.
И в заключение, никому не советую списывать Трампа и «республиканцев». Во-первых, Трамп и после этих выборов сохраняет полный контроль над внешней политикой, а во-вторых, на президентских выборах через 2 года у «республиканцев» будет сильный кандидат, особенно на фоне того, что у «демократов» пока нет ярко выраженного лидера. У «республиканцев» есть Джей Ди Вэнс, а после вчерашнего результата укрепились и позиции Марко Рубио, и шансы быть выдвинутым кандидатом в президенты», — пишет Саакашвили.
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