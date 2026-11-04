Выборы в Конгресс США с большим преимуществом выиграли «демократы», завоевавшие преимущество в обеих палатах. Это жестокое поражение для «республиканцев», которым не помогло огромное финансирование, предоставленное Илоном Маском и другими супербогачами, — пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети.

По словам Саакашвили, этот результат выборов в основном обусловлен удорожанием жизни и чувством социальной несправедливости. Как он заявляет, этот результат выборов очень огорчил русских и лично Путина. Саакашвили также пишет, что когда в народе есть заряд и желание, оно превращается в мощный поток, который не сможет остановить ни одна преграда.

«Какой урок для Грузии? Главное в том, что когда в народе существует заряд и большое желание, оно превращается в мощный поток, настоящую стихию, которую не сможет остановить ни одна преграда. Человек из Чорвилы наставил множество преград – взял в плен, многих купил за деньги, фактически отменил партии и выборы, но в народе есть огромная жажда перемен, поднялась волна, и всем придется признать то, что многие и так видят и чувствуют, что эта неизбежная волна связана с теми, кого «коцы» боятся больше всего, связана со мной и моими соратниками, такими как Леван Хабеишвили, Заза Бибилашвили, Нанука Жоржолиани, Ани Цитлидзе и многими молодыми людьми, точнее, с той идеей, которую мы олицетворяем.