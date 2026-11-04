Грузия должна начать масштабную реформу системы правосудия — Отчет ЕК
“Грузия должна начать масштабную реформу системы правосудия”, – говорится в докладе Еврокомиссии, который должен быть опубликован сегодня.
Кроме того, согласно имеющейся информации, в докладе отмечается, что Высший совет юстиции должен быть преобразован в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
«Кроме того, должна быть создана специальная система проверки добросовестности, в которой международным экспертам будет отведена решающая роль. Проверка должна распространяться как на кандидатов, так и на всех лиц, уже назначенных на высокие должности в системе правосудия, в особенности на членов Высшего совета юстиции, председателей Верховного суда и общих судов», — говорится в докладе Еврокомиссии, который должен быть опубликован сегодня.
Доклад Еврокомиссии о расширении должен быть опубликован сегодня, однако до этого уже распространяются отдельные его разделы.
В докладе отмечается, что «президент помиловал нескольких человек, которые были незаконно задержаны в связи с акциями протеста в Грузии и признали свою вину, однако многие другие по-прежнему остаются под стражей».
Кроме того, в документе говорится, что «заявление премьер-министра Грузии о том, что правительство до 2028 года не будет предпринимать шагов в направлении открытия переговоров о вступлении в ЕС, противоречит приоритетам, определённым Конституцией».
В докладе также отмечается, что «заявленное стремление властей к вступлению Грузии в Евросоюз противоречило их участию в распространении враждебной риторики, манипулятивных нарративов и теорий заговора».
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