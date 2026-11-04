Трамп заявил, что признает результаты выборов в Конгресс
Президент США Дональд Трамп заявил, что он «абсолютно готов» признать результаты промежуточных выборов в Конгресс, на которых его Республиканская партия теряет большинство в обеих палатах.
Об этом он сказал в телефонном интервью The New York Times в ночь выборов, передает «Европейская правда».
Американский президент заявил, что готов сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.
«Мы, знаете, с нетерпением ждем сотрудничества с ними. Мы, наверное, что-нибудь придумаем», – заявил глава Белого дома.
Трамп обвинил в поражениях республиканцев тот факт, что его не было в избирательном бюллетене, и назвал свое решение начать войну с Ираном «очень мудрым».
Он также сказал, что не сожалеет о поддержке таких кандидатов, как сенатор-республиканка от Южной Каролины Дарлин Грэм и генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, которые проиграли свои выборы в Сенат.
В кратком разговоре с The New York Times президент высказывался сдержанно. В то же время он настаивал, что ни о чём не жалеет в отношении первых двух лет своего второго срока.
«Я считаю это самым успешным двухлетним периодом в истории любого президента», – сказал Трамп.
Обещание Трампа признать результаты выборов прозвучало после его постоянных попыток посеять сомнения относительно безопасности выборов.
Комментарии президента прозвучали после того, как во вторник вечером он собрался в Восточной комнате Белого дома вместе с некоторыми из своих главных помощников, включая вице-президента Джей Ди Венса, государственного секретаря Марко Рубио, генерального прокурора Тодда Бланша и министра торговли Говарда Лутника, чтобы наблюдать за объявлением результатов. Некоторые из присутствующих описали атмосферу как «мрачную» и «похоронную».
В течение вечера Трамп выражал своё разочарование политическими помощниками и обвинял их в предоставлении ему ложной информации об опросах накануне выборов, сообщают источники.
Напомним, по предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия теряет большинство в верхней палате – демократы получили 51 место, необходимое им для большинства.
Кроме того, ожидается, что демократы получат большинство и в Палате представителей.
Президент США Дональд Трамп оправдался за провал своей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, заявив, что они одержали бы победу, если бы он был в избирательном бюллетене.
Подробно о последствиях результатов выборов мы рассказывали в статье Американцы против Трампа. Что изменит вероятное поражение республиканцев на выборах в Конгресс США.
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