Кобахидзе: Мы полны оптимизма, что подходы изменятся, мы не марионетки
Если кто-то хочет, чтобы что-то изменилось в поведении Грузии, он должен говорить с нами, но проблема в том, что с нами не разговаривают, они не готовы с нами разговаривать, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Брюсселе, выступая на Саммите расширения ЕС, организованном Euronews.
Как отметил глава правительства, у Грузии есть свои ценности, которые соответствуют стандартам Евросоюза — суверенитет, демократия, верховенство закона и независимость суда.
«Мы готовы говорить по всем вопросам. Давайте начнем диалог, если они представят аргументы по законам, по другим действиям — например, разве хорошо поддерживать метание «коктейлей Молотова», которые критикуют во Франции?» — заявил Ираклий Кобахидзе.
При этом, по словам премьера, его команда полна оптимизма в отношении того, что тенденции изменятся.
Глава правительства подчеркнул, что со стороны Евросоюза необходим иной подход.
«Мы были членами Советского Союза 70 лет, я был молодым, и тогда происходило следующее: что бы ни сказала Москва, Грузия должна была это выполнять. Это не соответствовало подходу в демократическом обществе. В Европе необходим другой подход, и мы полны оптимизма, что подходы изменятся. Мы не марионетки», — заявил премьер.
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