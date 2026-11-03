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Грузия Online
Политика

Кобахидзе: Мы полны оптимизма, что подходы изменятся, мы не марионетки

Если кто-то хочет, чтобы что-то изменилось в поведении Грузии, он должен говорить с нами, но проблема в том, что с нами не разговаривают, они не готовы с нами разговаривать, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Брюсселе, выступая на Саммите расширения ЕС, организованном Euronews.

Как отметил глава правительства, у Грузии есть свои ценности, которые соответствуют стандартам Евросоюза — суверенитет, демократия, верховенство закона и независимость суда.

«Мы готовы говорить по всем вопросам. Давайте начнем диалог, если они представят аргументы по законам, по другим действиям — например, разве хорошо поддерживать метание «коктейлей Молотова», которые критикуют во Франции?» — заявил Ираклий Кобахидзе.

При этом, по словам премьера, его команда полна оптимизма в отношении того, что тенденции изменятся.

Глава правительства подчеркнул, что со стороны Евросоюза необходим иной подход.

«Мы были членами Советского Союза 70 лет, я был молодым, и тогда происходило следующее: что бы ни сказала Москва, Грузия должна была это выполнять. Это не соответствовало подходу в демократическом обществе. В Европе необходим другой подход, и мы полны оптимизма, что подходы изменятся. Мы не марионетки», — заявил премьер.

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