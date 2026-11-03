Кобахидзе: Мы полны оптимизма, что подходы изменятся, мы не марионетки

Если кто-то хочет, чтобы что-то изменилось в поведении Грузии, он должен говорить с нами, но проблема в том, что с нами не разговаривают, они не готовы с нами разговаривать, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Брюсселе, выступая на Саммите расширения ЕС, организованном Euronews.

Как отметил глава правительства, у Грузии есть свои ценности, которые соответствуют стандартам Евросоюза — суверенитет, демократия, верховенство закона и независимость суда.

«Мы готовы говорить по всем вопросам. Давайте начнем диалог, если они представят аргументы по законам, по другим действиям — например, разве хорошо поддерживать метание «коктейлей Молотова», которые критикуют во Франции?» — заявил Ираклий Кобахидзе.