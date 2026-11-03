Тбилисский городской суд оставил Георгия Барамидзе в заключении

Напомним, что один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе был задержан по обвинению в государственной измене, а именно в саботаже.

Дело касается заявления Барамидзе об абхазской войне. В частности, речь идет о его утверждении о том, что «на начальном этапе вооруженного конфликта в Абхазии 1992–1993 годов представители вооруженных сил Грузии не брали пленных и расстреливали их на месте».

По информации прокуратуры, данное заявление нанесло ущерб репутации Сил обороны Грузии, ущемило честь и достоинство ветеранов абхазской войны и погибших военнослужащих. В ведомстве также отметили, что действия Георгия Барамидзе создали угрозу процессу примирения и восстановления доверия с населением, пострадавшим в результате конфликта, нанесли ущерб миротворческой политике Грузии и политике деоккупации, а также воспрепятствовали нормальному функционированию государственных ведомств. В частности, речь идет о деятельности Аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства и эффективной работе созданных им механизмов, направленных на укрепление доверия и сотрудничество.

Данное обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.