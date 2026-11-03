Тбилисский городской суд оставил Георгия Барамидзе в заключении
Тбилисский городской суд оставил в заключении одного из лидеров «Единого национального движения» Георгия Барамидзе.
Решение принял судья Леван Геловани.
Напомним, что один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе был задержан по обвинению в государственной измене, а именно в саботаже.
Дело касается заявления Барамидзе об абхазской войне. В частности, речь идет о его утверждении о том, что «на начальном этапе вооруженного конфликта в Абхазии 1992–1993 годов представители вооруженных сил Грузии не брали пленных и расстреливали их на месте».
По информации прокуратуры, данное заявление нанесло ущерб репутации Сил обороны Грузии, ущемило честь и достоинство ветеранов абхазской войны и погибших военнослужащих. В ведомстве также отметили, что действия Георгия Барамидзе создали угрозу процессу примирения и восстановления доверия с населением, пострадавшим в результате конфликта, нанесли ущерб миротворческой политике Грузии и политике деоккупации, а также воспрепятствовали нормальному функционированию государственных ведомств. В частности, речь идет о деятельности Аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства и эффективной работе созданных им механизмов, направленных на укрепление доверия и сотрудничество.
Данное обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Пашинян: Мы всеми возможными способами поддержим Грузию в реализации её европейских устремлений
“Мы всеми возможными способами поддержим Грузию в реализации её европейских устремлений, тем более что Грузия является страной-кандидатом на членство…
Мэрия Тбилиси объяснила не вывоз мусора однодневным экспериментом
Мэрия Тбилиси отреагировала на распространившиеся в социальных сетях и СМИ фотографии с переполненными мусорными баками, пояснив, что это произошло…
Первая леди Грузии Тамар Багратиони находится с рабочим визитом в Италии
Первая леди Грузии Тамар Багратиони находится с рабочим визитом в Итальянской Республике. В рамках визита Тамар Багратиони посетила Центральный…
Представители «Национального движения» уже очень давно не участвуют в работе альянса — Джапаридзе
«Представители «Национального движения» уже очень давно не участвуют в работе альянса — хорошо, что сейчас публично было озвучено то, что фактически…
Ника Гварамия: Мы предоставили дипкорпусу информацию о том, что происходит в Конституционном суде
Мы предоставили дипломатическому корпусу информацию о том, что происходит в Конституционном суде, о том, как мы оцениваем текущий процесс и к каким…
Шалва Папуашвили обвиняет Гахария в работе на спецслужбы США
«Лучше всех Гахария знает, когда, как и почему он примкнул к той силе, которая играла им, как марионеткой. Что делал премьер-министр в посольстве…