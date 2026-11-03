Мэрия Тбилиси объяснила не вывоз мусора однодневным экспериментом
Мэрия Тбилиси отреагировала на распространившиеся в социальных сетях и СМИ фотографии с переполненными мусорными баками, пояснив, что это произошло из-за изменения графика движения мусоровозов компании Tbilservice Group (муниципальная служба по уборке и благоустройству города), передает издание Netgazeti.
«Это был однодневный тестовый режим, связанный с многочисленными звонками на горячую линию столичной мэрии, в которых граждане выражали недовольство передвижением мусоровозов в часы пик. Именно с учетом просьб жителей и во избежание пробок вчера в течение всего дня вывоз отходов осуществлялся по экспериментальному графику», — говорится в заявлении мэрии.
По информации городских властей, в результате тестирования была оценена реальная эффективность смещения расписания, и Tbilservice Group продолжит вывозить отходы по прежнему графику.
«Тестирование вновь показало, что, к сожалению, жители Тбилиси выбрасывают отходы не в вечерние часы, а утром, что приводит к переполнению контейнеров в первой половине дня. Напоминаем, что по всей столице опустошение мусорных баков осуществляется ежедневно три раза в день в зависимости от районов и кварталов. Кроме того, процесс постоянно контролируется по специальным маршрутам объезда», — заявляет мэрия и призывает население выносить бытовые отходы в вечернее время.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Тбилисский городской суд оставил Георгия Барамидзе в заключении
Тбилисский городской суд оставил в заключении одного из лидеров «Единого национального движения» Георгия Барамидзе. Решение принял судья Леван…
Пашинян: Мы всеми возможными способами поддержим Грузию в реализации её европейских устремлений
“Мы всеми возможными способами поддержим Грузию в реализации её европейских устремлений, тем более что Грузия является страной-кандидатом на членство…
Первая леди Грузии Тамар Багратиони находится с рабочим визитом в Италии
Первая леди Грузии Тамар Багратиони находится с рабочим визитом в Итальянской Республике. В рамках визита Тамар Багратиони посетила Центральный…
Представители «Национального движения» уже очень давно не участвуют в работе альянса — Джапаридзе
«Представители «Национального движения» уже очень давно не участвуют в работе альянса — хорошо, что сейчас публично было озвучено то, что фактически…
Ника Гварамия: Мы предоставили дипкорпусу информацию о том, что происходит в Конституционном суде
Мы предоставили дипломатическому корпусу информацию о том, что происходит в Конституционном суде, о том, как мы оцениваем текущий процесс и к каким…
Шалва Папуашвили обвиняет Гахария в работе на спецслужбы США
«Лучше всех Гахария знает, когда, как и почему он примкнул к той силе, которая играла им, как марионеткой. Что делал премьер-министр в посольстве…