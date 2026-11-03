Мэрия Тбилиси объяснила не вывоз мусора однодневным экспериментом

Мэрия Тбилиси отреагировала на распространившиеся в социальных сетях и СМИ фотографии с переполненными мусорными баками, пояснив, что это произошло из-за изменения графика движения мусоровозов компании Tbilservice Group (муниципальная служба по уборке и благоустройству города), передает издание Netgazeti.

«Это был однодневный тестовый режим, связанный с многочисленными звонками на горячую линию столичной мэрии, в которых граждане выражали недовольство передвижением мусоровозов в часы пик. Именно с учетом просьб жителей и во избежание пробок вчера в течение всего дня вывоз отходов осуществлялся по экспериментальному графику», — говорится в заявлении мэрии.

По информации городских властей, в результате тестирования была оценена реальная эффективность смещения расписания, и Tbilservice Group продолжит вывозить отходы по прежнему графику.

«Тестирование вновь показало, что, к сожалению, жители Тбилиси выбрасывают отходы не в вечерние часы, а утром, что приводит к переполнению контейнеров в первой половине дня. Напоминаем, что по всей столице опустошение мусорных баков осуществляется ежедневно три раза в день в зависимости от районов и кварталов. Кроме того, процесс постоянно контролируется по специальным маршрутам объезда», — заявляет мэрия и призывает население выносить бытовые отходы в вечернее время.