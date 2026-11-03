Шалва Папуашвили обвиняет Гахария в работе на спецслужбы США
«Лучше всех Гахария знает, когда, как и почему он примкнул к той силе, которая играла им, как марионеткой. Что делал премьер-министр в посольстве США? Здесь уже ясно, чьей марионеткой он был и по чьему заказу действовал», — об этом заявил председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, «тактика оппозиции скопирована у иностранных спецслужб и, в отличие от других стран, на Грузию не действует».
«Это тактика, в которой у каждого есть своя роль: есть те, кто должен войти в парламент, кто не должен входить, кто должен быть радикалом и кто должен быть относительно нерадикальным. Посмотрите, лучшая иллюстрация этого — слушания в Конституционном суде. Вы видите, что из пяти ответчиков четверо вошли, один не вошел [на слушания]. Из четырех ответчиков, вошедших в зал, мы видим, что некоторые ведут себя радикально, и судье даже пришлось удалить одного из их представителей из зала, а другая часть ведет себя более культурно и сдержанно. Все это — игра. Эта тактика настолько лежит на поверхности — она скопирована у какого-то куратора из иностранной спецслужбы и успешно реализована в какой-то стране, но вы же видите, что на грузин все это не действует. Именно эту тактику мы разоблачаем нашим иском, и в какой-то момент их такое разное поведение запрограммировано и заложено в этот единый организм.
После 4 октября они прямо сказали, что если бы не безуспешная попытка свержения, они бы не вошли в парламент. Они ждали результативного свержения, чтобы затем получить свою долю власти. Ими также сказано, что, несмотря на вхождение в парламент, они не признают легитимность парламента. Все это ими сказано, и все это в качестве доказательств представлено нами в Конституционный суд. Все остальное — агония. Лучше всех Гахария знает, когда, как и почему он примкнул к той силе, которая вместе с Саакашвили и «Единым национальным движением» играла им, как марионеткой. Что делал премьер-министр в посольстве США, почему он обсуждал вопрос ареста или неареста Ники Мелия с послом другой страны — здесь уже ясна суть, чьей марионеткой он был и по чьему заказу и руководству действовал Георгий Гахария», — заявил Папуашвили.
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