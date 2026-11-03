Ника Гварамия: Мы предоставили дипкорпусу информацию о том, что происходит в Конституционном суде

Мы предоставили дипломатическому корпусу информацию о том, что происходит в Конституционном суде, о том, как мы оцениваем текущий процесс и к каким последствиям приведёт запрет партий, — заявил в беседе с журналистами один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.

По его словам, в случае запрета оппозиционных партий проведение в стране справедливых выборов станет невозможным, а шансы сохранить отношения с Евросоюзом и сблизиться с ним сократятся до нуля.

«Главной целью сегодняшней встречи было кратко, выделив основные моменты, проинформировать дипломатический корпус о том, что происходит в Конституционном суде, о том, как мы оцениваем текущий процесс и к каким последствиям, по нашему мнению, приведёт запрет партий. Мы обменялись этими позициями.