Ника Гварамия: Мы предоставили дипкорпусу информацию о том, что происходит в Конституционном суде
Мы предоставили дипломатическому корпусу информацию о том, что происходит в Конституционном суде, о том, как мы оцениваем текущий процесс и к каким последствиям приведёт запрет партий, — заявил в беседе с журналистами один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.
По его словам, в случае запрета оппозиционных партий проведение в стране справедливых выборов станет невозможным, а шансы сохранить отношения с Евросоюзом и сблизиться с ним сократятся до нуля.
«Главной целью сегодняшней встречи было кратко, выделив основные моменты, проинформировать дипломатический корпус о том, что происходит в Конституционном суде, о том, как мы оцениваем текущий процесс и к каким последствиям, по нашему мнению, приведёт запрет партий. Мы обменялись этими позициями.
Когда распускаются все основные оппозиционные партии, это равносильно отмене выборов. Напомню, распущены будут не только те партии, в отношении которых сейчас подан иск. Считайте, что будут распущены все партии, входившие в коалиции. Их лидерам, как минимум, запретят заниматься политической деятельностью индивидуально.
Как в такой ситуации вообще можно называть что-либо выборами? Это исключено. Международному сообществу это тоже совершенно понятно, и шансы на то, что происходящее после роспуска когда-либо и в каком-либо формате назовут выборами, равны нулю. Мы требуем хотя бы минимально справедливых выборов. Мы опубликовали шесть требований, которым должен соответствовать процесс, который называется не выборами, но по своей сути является выборами.
После принятия этого решения шансы Грузии сблизиться с Евросоюзом и, более того, хотя бы не отдалиться от него ещё сильнее станут нулевыми. Даже на фоне поданного иска отношения значительно обострились. После принятия этого решения шансы на сближение с Евросоюзом будут равны нулю», — заявил Гварамия.
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