Пашинян: Мы всеми возможными способами поддержим Грузию в реализации её европейских устремлений

“Мы всеми возможными способами поддержим Грузию в реализации её европейских устремлений, тем более что Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС”, — об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Брюсселе, на Саммите по расширению Евросоюза, организованном «Евроньюс».

Пашинян ответил на вопрос: «Вы участвуете в Enlightenment Summit вместе с лидерами других стран, которые уже стоят на пути вступления в Евросоюз — некоторые на протяжении многих лет, некоторые — сравнительно недавно. Если бы по завершении этого саммита вы могли взять со стороны Армении одно конкретное обязательство касательно вступления в ЕС, что бы это было?».

По разъяснению Никола Пашиняна, при принятии закона о начале процесса вступления Армении в Евросоюз источником вдохновения для Армении служило твердое намерение Грузии стать полноправным членом ЕС.

«Честно говоря, когда мы приняли решение принять закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, источником вдохновения для нас стало решение ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата и твердое устремление Грузии стать полноправным членом Евросоюза. Поэтому для Армении успех Грузии очень важен, в том числе и с точки зрения того, как наши граждане воспринимают европейскую политику и европейские перспективы Армении», — отметил Никол Пашинян.