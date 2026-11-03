Первая леди Грузии Тамар Багратиони находится с рабочим визитом в Италии

Первая леди Грузии Тамар Багратиони находится с рабочим визитом в Итальянской Республике. В рамках визита Тамар Багратиони посетила Центральный государственный архив Италии и встретилась с руководителем архива Габриэле Капоне.

Как сообщает администрация президента, во встрече также приняли участие руководитель службы по популяризации культурного наследия Центрального государственного архива Италии Надя Баньярини и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Итальянской Республике Тамар Лилуашвили.

Первая леди Грузии ознакомилась с документами, хранящимися в архиве, в том числе с материалами, отражающими исторические отношения и связи между Грузией и Италией.