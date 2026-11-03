Первая леди Грузии Тамар Багратиони находится с рабочим визитом в Италии
Первая леди Грузии Тамар Багратиони находится с рабочим визитом в Итальянской Республике. В рамках визита Тамар Багратиони посетила Центральный государственный архив Италии и встретилась с руководителем архива Габриэле Капоне.
Как сообщает администрация президента, во встрече также приняли участие руководитель службы по популяризации культурного наследия Центрального государственного архива Италии Надя Баньярини и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Итальянской Республике Тамар Лилуашвили.
Первая леди Грузии ознакомилась с документами, хранящимися в архиве, в том числе с материалами, отражающими исторические отношения и связи между Грузией и Италией.
Итальянская сторона передала первой леди Грузии копии двух королевских декретов, изданных королём Италии Виктором Эммануилом III.
Декрет 1911 года касается учреждения итальянского консульства в Тифлисе.
Декрет 1914 года посвящён учреждению Генерального консульства Королевства Италия в Тифлисе.
Указанные документы являются важными историческими источниками, отражающими отношения между Грузией и Италией в тот период.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы будущего сотрудничества. В частности, речь шла о возможности разработки совместных образовательных и исследовательских программ для студентов и молодых учёных, включая работу с архивными материалами и обмен профессиональным опытом.
Тамар Багратиони поблагодарила итальянскую сторону за гостеприимство, возможность ознакомиться с архивными материалами, связанными с Грузией, а также за передачу копий исторических документов.
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