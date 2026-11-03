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Грузия Online
Политика

Тазо Датунашвили: В стране тяжелейший кризис, зарплаты не растут, инвестиции не поступают

Параллельно с формированием авторитаризма в стране тяжелейший кризис, зарплаты не растут, инвестиции не поступают, рост пенсий не компенсирует рост цен, — об этом на проведенной сегодня пресс-конференции заявил один из лидеров объединения «Лело — Сильная Грузия» Тазо Датунашвили.

«Лело» призывает правящую партию с учетом ситуации на международном рынке временно снизить акциз на бензин, что наряду со снижением цен на топливо остановит и дальнейший рост цен на другие продукты.

«Параллельно с процессами запрета партий, проходящими в Конституционном суде, в стране продолжается кризис роста цен.

По данным Сакстата, в октябре годовая инфляция составила 5.9%! В октябре 2026 года цены выросли на все основные продукты и услуги: дизельное топливо — 61%, бензин — 37%, говядина — 16%, куриное мясо — 15%, помидоры — 37%, цены в группе транспорта выросли на 21.9%, проезд на междугороднем автотранспорте — на 17%.

«Лело — Сильная Грузия» уже месяцы призывает режим Иванишвили с учетом ситуации на международных рынках временно снизить акциз на бензин, который в 2017 году «Грузинская мечта» удвоила! Такой шаг уже предприняли Польша, Австралия, Великобритания, Южная Корея, Италия и еще несколько стран. Это наряду со снижением цен на топливо остановит и дальнейший рост цен на другие продукты.

Кроме того, общество должно осознать, что параллельно с запретом партий и формированием авторитаризма в стране тяжелейший кризис, зарплаты не растут, инвестиции не поступают, рост пенсий не компенсирует рост цен, поэтому из года в год граждане Грузии становятся все беднее и беднее.

Спустя несколько месяцев после раздачи Кобахидзе ложных обещаний о снижении цен, создания расследований и комиссий «Грузинская мечта» ничего не смогла удешевить и вместо сниженных цен предлагает гражданам только репрессии и уничтожение оппозиции», — заявил Тазо Датунашвили.

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