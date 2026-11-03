Тазо Датунашвили: В стране тяжелейший кризис, зарплаты не растут, инвестиции не поступают

Параллельно с формированием авторитаризма в стране тяжелейший кризис, зарплаты не растут, инвестиции не поступают, рост пенсий не компенсирует рост цен, — об этом на проведенной сегодня пресс-конференции заявил один из лидеров объединения «Лело — Сильная Грузия» Тазо Датунашвили.

«Лело» призывает правящую партию с учетом ситуации на международном рынке временно снизить акциз на бензин, что наряду со снижением цен на топливо остановит и дальнейший рост цен на другие продукты.

«Параллельно с процессами запрета партий, проходящими в Конституционном суде, в стране продолжается кризис роста цен.