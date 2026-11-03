Представители «Национального движения» уже очень давно не участвуют в работе альянса — Джапаридзе

«Представители «Национального движения» уже очень давно не участвуют в работе альянса — хорошо, что сейчас публично было озвучено то, что фактически уже являлось реальностью», — заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе.

Отвечая на вопрос о том, не нанесёт ли это ущерб единству оппозиции, Зураб Джапаридзе отметил, что никакого единства оппозиции не существует, а есть альянс, в котором сейчас объединено наибольшее число политических групп.

«Единства оппозиции не существует, есть альянс, в котором сейчас объединено наибольшее число политических групп. Кроме того, альянс сотрудничает как с гражданскими группами, так и с другими политическими объединениями. Например, сегодня вы здесь видели представителей «Сначала Грузия», которые не входят в альянс, но есть определённые вопросы, по которым мы можем что-то делать вместе. Мы пытаемся расширяться и добиться более широкой консолидации сил, поскольку понимаем, насколько это важно. Некоторые смотрят на это иначе, и об этом нужно спрашивать тех, кто по-другому воспринимает нынешнюю ситуацию», — заявил Зураб Джапаридзе.