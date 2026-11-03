Представители «Национального движения» уже очень давно не участвуют в работе альянса — Джапаридзе
«Представители «Национального движения» уже очень давно не участвуют в работе альянса — хорошо, что сейчас публично было озвучено то, что фактически уже являлось реальностью», — заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе.
Отвечая на вопрос о том, не нанесёт ли это ущерб единству оппозиции, Зураб Джапаридзе отметил, что никакого единства оппозиции не существует, а есть альянс, в котором сейчас объединено наибольшее число политических групп.
«Единства оппозиции не существует, есть альянс, в котором сейчас объединено наибольшее число политических групп. Кроме того, альянс сотрудничает как с гражданскими группами, так и с другими политическими объединениями. Например, сегодня вы здесь видели представителей «Сначала Грузия», которые не входят в альянс, но есть определённые вопросы, по которым мы можем что-то делать вместе. Мы пытаемся расширяться и добиться более широкой консолидации сил, поскольку понимаем, насколько это важно. Некоторые смотрят на это иначе, и об этом нужно спрашивать тех, кто по-другому воспринимает нынешнюю ситуацию», — заявил Зураб Джапаридзе.
Кроме того, он прокомментировал поправки, которые планируется внести в Избирательный кодекс, и отметил, что свободные и справедливые выборы в стране не состоятся до тех пор, пока «режим не отступит».
«Только в том случае, если режим либо рухнет, либо будет вынужден отступить. Добиться этого можно исключительно путём мобилизации на улицах большого числа разгневанных людей. Другого пути просто нет.
Как вы представляете себе свободные и справедливые выборы, когда партии запрещены, а всем гражданам, которые за последние восемь лет что-либо протестовали или высказывались по какому-либо вопросу, запрещена политическая деятельность?» — заявил Зураб Джапаридзе.
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