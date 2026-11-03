Виктор Кипиани: При запрете оппозиционных партий будет очень сложно вести нормальный политический диалог

В случае запрета оппозиционных партий нормальный политический диалог будет крайне затруднён — Это приведёт к радикализации процесса, переведёт отношения в конфронтационное русло, — заявил председатель политической партии «Сначала Грузия» Виктор Кипиани, отвечая на вопрос о возможном запрете пяти оппозиционных партий.

По его словам, одной из тем сегодняшней встречи между представителями партии «Сначала Грузия», входящих в оппозиционный альянс партий и аккредитованных в Грузии дипломатических миссий стал вопрос о запрете оппозиционных партий.

«Находясь в оппозиции, мы чувствуем ответственность за происходящие процессы. Это не партийный подход и не узкополитический подход — это государственный подход.

Сегодня нашей задачей было продемонстрировать именно это. Разумеется, если процесс будет развиваться так, как вы сказали [оппозиционные партии будут запрещены], нормальный политический диалог будет крайне затруднён. Это приведёт к радикализации процесса, переведёт отношения в конфронтационное русло. Это не отвечает интересам нашей партии „Сначала Грузия“, и, думаю, это не должно отвечать и интересам „Грузинской мечты“», — отметил Кипиани.