Виктор Кипиани: При запрете оппозиционных партий будет очень сложно вести нормальный политический диалог
В случае запрета оппозиционных партий нормальный политический диалог будет крайне затруднён — Это приведёт к радикализации процесса, переведёт отношения в конфронтационное русло, — заявил председатель политической партии «Сначала Грузия» Виктор Кипиани, отвечая на вопрос о возможном запрете пяти оппозиционных партий.
По его словам, одной из тем сегодняшней встречи между представителями партии «Сначала Грузия», входящих в оппозиционный альянс партий и аккредитованных в Грузии дипломатических миссий стал вопрос о запрете оппозиционных партий.
«Находясь в оппозиции, мы чувствуем ответственность за происходящие процессы. Это не партийный подход и не узкополитический подход — это государственный подход.
Сегодня нашей задачей было продемонстрировать именно это. Разумеется, если процесс будет развиваться так, как вы сказали [оппозиционные партии будут запрещены], нормальный политический диалог будет крайне затруднён. Это приведёт к радикализации процесса, переведёт отношения в конфронтационное русло. Это не отвечает интересам нашей партии „Сначала Грузия“, и, думаю, это не должно отвечать и интересам „Грузинской мечты“», — отметил Кипиани.
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