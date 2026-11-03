Элене Хоштария выразила поддержку Ираклию Гарибашвили
Поддержка Ираклию Гарибашвили, который сегодня стал жертвой политической расправы! Важно активно поддерживать даже наших политических оппонентов и врагов, с которыми система поступает несправедливо, — с таким заявлением выступила находящаяся под стражей лидер партии «Дроа» Элене Хоштария.
В публикации, распространённой в социальной сети, Хоштария пишет, что мы будем ходить по кругу до тех пор, пока не привыкнем к тому, что юридическая ответственность должна наступать с помощью правовых механизмов, а не по политическим мотивам или посредством бесчеловечного обращения.
«Наша борьба — это борьба за цивилизационные ценности. Это не борьба за власть. Это борьба за создание системы, ориентированной на человека!
Исходя из этого, у нас как у общества всегда есть возможность добиться морального превосходства. Мы находимся в процессе формирования и кристаллизации наших ценностей.
Очень важно активно поддерживать даже наших политических оппонентов и врагов, с которыми система поступает несправедливо. Именно в отношении людей, которые совершенно неприемлемы для общества, оно должно заявлять о недопустимости борьбы такими методами. Именно это отличает нас от русских и «коцев». Именно в этом наша сила!
Мы никогда не станем похожими на них. Мы не будем и не сможем соревноваться с ними в мести и насилии. Мы обязательно победим их силой правды!» — пишет Хоштария.
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