Элене Хоштария выразила поддержку Ираклию Гарибашвили

Поддержка Ираклию Гарибашвили, который сегодня стал жертвой политической расправы! Важно активно поддерживать даже наших политических оппонентов и врагов, с которыми система поступает несправедливо, — с таким заявлением выступила находящаяся под стражей лидер партии «Дроа» Элене Хоштария.

В публикации, распространённой в социальной сети, Хоштария пишет, что мы будем ходить по кругу до тех пор, пока не привыкнем к тому, что юридическая ответственность должна наступать с помощью правовых механизмов, а не по политическим мотивам или посредством бесчеловечного обращения.

«Наша борьба — это борьба за цивилизационные ценности. Это не борьба за власть. Это борьба за создание системы, ориентированной на человека!