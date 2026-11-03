Кобахидзе: Доверие к Евросоюзу очень высокое, но доверие к Европейской комиссии низкое

«В грузинском обществе очень высокое доверие к Евросоюзу, но доверие к Европейской комиссии крайне низкое. Это один вопрос, а второй — грузинское общество имеет высокое доверие к «Грузинской мечте». 51 процент пришел на избирательные участки и проголосовал за нас. Это ряд обстоятельств: грузинское общество привержено европейской интеграции, а доверие к Европейской комиссии низкое из-за несправедливых действий. Они доверяют «Грузинской мечте». За «Мечту» проголосовали 54 процента избирателей на последних выборах», — заявил премьер.

Вместе с тем, по заявлению Ираклия Кобахидзе, в конечном итоге Европейская комиссия решила прекратить политический диалог с Грузией.

По разъяснению премьера, Европейская комиссия использовала статус кандидата для шантажа Грузии.

«В марте 2022 года мы запросили статус кандидата вместе с Украиной и Молдовой. Наша заявка была отклонена, это было большой ошибкой и несправедливостью, для этого не существовало оснований. Позже Еврокомиссия опубликовала свою оценку в отношении Грузии и других стран, Грузия была впереди Молдовы, у нее была лучшая ситуация, чем у Боснии, однако заявка Грузии была отклонена. Этот факт использовали некоторые вовлеченные стороны — внутренняя оппозиция и неправительственные организации, финансируемые из европейских и других источников. Они попытались устроить революцию, исходя из факта, что Грузии не предоставили статус кандидата, что было странной серией событий. Нам пришлось бороться полтора года, чтобы получить статус кандидата. Мы выдержали очень большую борьбу. У нас было задание из девяти пунктов, была повестка дня, данная Европейской комиссией. Мы были верны этой повестке дня.

Решением было то, что в повестке дня не будет открытия процесса вступления. Это было мое личное заявление, но мы подчеркнули, что если Европейская комиссия решит начать переговоры о вступлении, мы моментально присоединимся, но в конечном итоге Европейская комиссия решила, а не мы, прекратить политический диалог с Грузией в июне 2024 года, до того как мы сделали это заявление. Мы ответили на общую политику Европейской комиссии, общую несправедливую политику. Мы поняли, что Европейская комиссия использовала вопрос статуса кандидата на первом этапе и вопрос переговоров о присоединении на следующем этапе для шантажа Грузии, для шантажа грузинского общества», — отметил Ираклий Кобахидзе.