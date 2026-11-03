Прокуратура не нашла признаков преступления в заявлениях Гарибашвили о пытках
Прокуратура Грузии не стала начинать расследование на основании информации о «психических и моральных пытках», озвученной в зале суда бывшим премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили. Об этом грузинской службе Радио Свобода сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с отсутствием признаков преступления расследование не начато», — заявили в ведомстве.
Адвокат осужденного экс-премьера Сосо Бараташвили утверждает, что «прокуратура не пытается установить истину». На вопрос Радио Свобода, подразумевается ли под пытками давление на его родственников, друзей или представителей бизнеса, адвокат ответил:
«Заявление, которое он [Гарибашвили] сделал, было сосредоточено на факте предложения [признать вину]; он объяснил, откуда возникло данное уголовное дело и какие политические манипуляции ему предшествовали. Он высказался именно в этом контексте. Возможно, в будущем он выскажется и в том контексте, о котором говорите вы, но мне об этом не известно».
На просьбы журналистов прокомментировать сообщения об обыске в квартире отца экс-премьера Тариэла Гарибашвили, а также об угрозе его ареста, Сосо Бараташвили ответить не смог: «Я спрошу его об этом и, если появится информация, сообщу вам».
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