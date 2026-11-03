Прокуратура не нашла признаков преступления в заявлениях Гарибашвили о пытках

Прокуратура Грузии не стала начинать расследование на основании информации о «психических и моральных пытках», озвученной в зале суда бывшим премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили. Об этом грузинской службе Радио Свобода сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с отсутствием признаков преступления расследование не начато», — заявили в ведомстве.

Адвокат осужденного экс-премьера Сосо Бараташвили утверждает, что «прокуратура не пытается установить истину». На вопрос Радио Свобода, подразумевается ли под пытками давление на его родственников, друзей или представителей бизнеса, адвокат ответил: