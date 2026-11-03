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Политика

Кобахидзе: Мы предлагаем представителям Европейской комиссии открытое, публичное обсуждение по всем вопросам

«Европейская комиссия, а не мы, решила прекратить политический диалог с Грузией в июне 2024 года — еще до того, как мы сделали это заявление». — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Брюсселе, выступая на Саммите расширения ЕС, организованном Euronews. По его с л овам, Грузия лишь ответила на общую несправедливую политику Еврокомисси.

«В конечном итоге Европейская комиссия, а не мы, решила прекратить политический диалог с Грузией в июне 2024 года — еще до того, как мы сделали это заявление. Мы ответили на общую политику Европейской комиссии, на несправедливую политику. Мы поняли, что Европейская комиссия использовала вопрос статуса кандидата на первом этапе и вопрос переговоров о присоединении на следующем этапе для шантажа Грузии, шантажа грузинского общества», — указал премьер-министр.

Кобахидзе предложил представителям Европейской комиссии открытое, публичное обсуждение по всем вопросам. По словам главы правительства, всё, что вошло в отчет, не соответствует реальности, поэтому грузинская сторона предлагает Еврокомиссии открытые, публичные дебаты.

«Главное со стороны Евросоюза — это риторика. Мы критикуем европейских бюрократов. Мы предлагаем представителям Европейской комиссии публичную дискуссию, публичные дебаты, потому что мы верим, что все, что вошло в отчет, не соответствует действительности. Мы в этом полностью уверены. Но давайте поспорим, проведем публичные дебаты с представителями Европейской комиссии. Это политизированный отчет. Европейская комиссия публикует отчет, основанный на оценках экспертов. Согласно этим оценкам, Грузия является одной из самых демократических стран среди стран-кандидатов. Верховенство закона, права человека защищены в нашей стране. Мы — одна из самых быстрорастущих экономик», — заявил премьер.

По словам главы правительства, должны начаться переговоры, и они должны быть публичными.

«Наше предложение — начать переговоры, беседы. Сделать это публично, а не за закрытыми дверями. Общество должно знать, каковы главные вопросы этих дебатов и обсуждений. Наше предложение — открытое, публичное обсуждение по всем вопросам: демократия, верховенство закона, экономические вопросы, закон о прозрачности, который мы приняли несколько лет назад. Мы полностью уверены в том, что мы правы, что мы делаем шаг вперед, защищаем наш суверенитет и хотим видеть Грузию более развитой, более демократической, более прозрачной. Таково наше желание», — заявил премьер.

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