«Европейская комиссия, а не мы, решила прекратить политический диалог с Грузией в июне 2024 года — еще до того, как мы сделали это заявление». — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Брюсселе, выступая на Саммите расширения ЕС, организованном Euronews. По его с л овам, Грузия лишь ответила на общую несправедливую политику Еврокомисси.

«В конечном итоге Европейская комиссия, а не мы, решила прекратить политический диалог с Грузией в июне 2024 года — еще до того, как мы сделали это заявление. Мы ответили на общую политику Европейской комиссии, на несправедливую политику. Мы поняли, что Европейская комиссия использовала вопрос статуса кандидата на первом этапе и вопрос переговоров о присоединении на следующем этапе для шантажа Грузии, шантажа грузинского общества», — указал премьер-министр.

Кобахидзе предложил представителям Европейской комиссии открытое, публичное обсуждение по всем вопросам. По словам главы правительства, всё, что вошло в отчет, не соответствует реальности, поэтому грузинская сторона предлагает Еврокомиссии открытые, публичные дебаты.