«Грузинская мечта» меняет Избирательный кодекс

Вместе с тем после запланированных изменений результаты голосования больше не будут подводиться в избирательных округах — окончательные результаты будут определяться на основании протоколов, составленных в участковых комиссиях.

«Грузинская мечта» в очередной раз меняет Избирательный кодекс. Предложенными на этот раз правящей партией изменениями меняется порядок обжалования итогового протокола ЦИК для участвующих в выборах партий и наблюдательных организаций.

Изменения касательно итоговых протоколов:

Устанавливается, что подведение окончательных результатов выборов как органов муниципалитета, так и Парламента Грузии и составление соответствующих итоговых протоколов будут осуществляться не позднее 15-го дня со дня голосования.

Подведение окончательных результатов выборов и составление соответствующих итоговых протоколов будет осуществлять ЦИК с учетом данных, указанных в итоговых протоколах результатов голосования, составленных участковыми избирательными комиссиями, и окончательных решений, принятых судом в связи с нарушениями избирательного законодательства Грузии.

Согласно Избирательному кодексу, на тех избирательных участках, где используется электронное устройство подсчета избирательных бюллетеней, после распечатки выписки предварительных результатов голосования, лица для подсчета, выявленные путем жребия, осуществляют процедуры подсчета голосов, после чего составляется итоговый протокол результатов голосования.

Вместе с тем на тех избирательных участках, где не используется электронное устройство подсчета избирательных бюллетеней, избирательные бюллетени в двухдневный срок переводятся в цифровой формат и в тот же срок размещаются в интернет-пространстве. С учетом указанных обстоятельств теряет актуальность определение по принципу случайной выборки дополнительно не более пяти избирательных участков и пересчет результатов голосования не позднее шестого дня со дня голосования. Соответственно, окружные избирательные комиссии больше не будут иметь обязанности случайного выбора избирательных участков и пересчета результатов голосования на выявленных таким образом избирательных участках.

ЦИК будет подводить итоги выборов представительного органа всех муниципалитетов — сакребуло, в том числе результатов выборов Сакребуло города Тбилиси, и соответственно составлять итоговый протокол результатов выборов. Согласно действующей редакции, итоги выборов сакребуло всех самоуправляющихся городов / самоуправляющихся общин (кроме Сакребуло города Тбилиси) подводила и итоговый протокол результатов выборов составляла соответствующая окружная избирательная комиссия, а итоги выборов Сакребуло города Тбилиси подводил и итоговый протокол результатов выборов составлял ЦИК.

Также распоряжение о назначении наблюдателей за процессом печати избирательных бюллетеней и итоговых протоколов вместо Центральной избирательной комиссии будет издавать председатель ЦИК.

Изменения в порядке регистрации наблюдателей:

Международную наблюдательную организацию, а также ту местную наблюдательную организацию, которая осуществляет наблюдение более чем в одном избирательном округе, регистрирует председатель ЦИК.

Местную наблюдательную организацию, которая осуществляет наблюдение в одном избирательном округе, регистрирует председатель соответствующей окружной избирательной комиссии.

В целях прохождения регистрации местная наблюдательная организация не позднее 10-го дня до дня выборов должна обратиться с заявлением к председателю соответствующей избирательной комиссии и представить ему выписку из Реестра предпринимательских и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц. В заявлении должно быть указано наименование избирательного округа (округов), где данная организация осуществляет наблюдение. Председатель избирательной комиссии в 5-дневный срок со дня получения заявления решает вопрос о регистрации наблюдательной организации. В случае обращения в последний день регистрации секретарю соответствующей избирательной комиссии также должно быть представлено заявление о назначении наблюдателей, предусмотренное пунктом 8 данной статьи, и список наблюдателей.

Изменения касательно предвыборной рекламы:

Определяются сроки информирования уполномоченной партии и представления нового члена в том случае, если лицо, представленное партией в качестве члена окружной избирательной комиссии или члена участковой избирательной комиссии, является членом той же или другой избирательной комиссии.

Устанавливается, что обязанность выделения бесплатного рекламного времени во время промежуточных выборов распространяется только на местного вещателя.

Устанавливается, что политическая / предвыборная реклама должна изготавливаться таким образом, чтобы во время ее трансляции четко просматривались наименование, порядковый номер и/или символика избирательного субъекта. Согласно действующей редакции, во время трансляции политической / предвыборной рекламы сумма единых контуров букв, обозначающих наименование избирательного субъекта, и единых контуров цифр, обозначающих его порядковый номер, должна занимать не менее 10 процентов площади кадра, а при завершении рекламы, в течение последней 1 секунды — не менее 50 процентов площади кадра.

Упраздняется запись, согласно которой, если какой-либо избирательный субъект не использовал свою долю эфирного времени или газетной площади, соответствующие вещатели и газета имеют право поровну перераспределить это время или площадь между остальными избирательными субъектами. В пояснительной записке отмечено, что это может оцениваться как уступка большего бесплатного рекламного времени, чем определено законом.

Избирательные споры:

Устанавливается, что районные (городские) и апелляционные суды вместе с участвующими в процессе сторонами должны передавать решения, принятые по избирательным спорам, и ЦИК.

Обжаловать итоговый протокол ЦИК уполномоченное лицо может только в том случае, если в итоговом протоколе ЦИК не указаны, либо указаны неполно или с ошибкой те данные, отраженные в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий, которые вносятся в итоговый протокол ЦИК. Также не отражены, либо отражены неполно или с ошибкой результаты вступивших в законную силу решений судов в связи с нарушениями избирательного законодательства. Иск, представленный в суд с нарушением требований настоящего пункта, не принимается к производству. В случае принятия иска к производству суд уполномочен рассуждать только в связи с обстоятельствами, указанными в настоящем пункте, и в случае установления факта соответствующего нарушения уполномочен поручить ЦИК исправление соответствующих данных своего же итогового протокола.

В случае подачи иска/жалобы в суд суд обязан незамедлительно известить соответственно окружную избирательную комиссию / ЦИК о принятии иска/жалобы, а после вынесения решения — о решении. Резолютивная часть решения районного/городского суда / решения/определения апелляционного суда должна быть передана сторонам и ЦИК до 12 часов следующего дня. Сторонам и ЦИК в тот же срок также передается определение районного/городского суда / апелляционного суда об отказе в принятии иска/жалобы к производству / об оставлении иска без рассмотрения.

Право на подачу иска в суд из-за распоряжения председателя ЦИК о регистрации местной/международной наблюдательной организации имеют данная организация, если председатель ЦИК не зарегистрировал ее, партия, имеющая избирательную регистрацию, и зарегистрированная организация со статусом наблюдателя, если они считают, что наблюдательная организация была зарегистрирована с нарушением требований избирательного законодательства Грузии.

Право на подачу иска в суд из-за распоряжения председателя окружной избирательной комиссии о регистрации местной наблюдательной организации имеют данная организация, если председатель окружной избирательной комиссии не зарегистрировал ее, представитель партии / зарегистрированной инициативной группы избирателей, имеющий избирательную регистрацию в соответствующей окружной избирательной комиссии, зарегистрированная организация со статусом наблюдателя, если они считают, что наблюдательная организация была зарегистрирована с нарушением требований избирательного законодательства Грузии.

Право на подачу иска в суд из-за итогового протокола результатов выборов ЦИК имеют участвующая в выборах партия, кандидат в мэры, представленный инициативной группой избирателей, мажоритарный кандидат, представленный инициативной группой избирателей, организация со статусом наблюдателя.

Отклики на законодательные поправки:

Инициированные «Грузинской мечтой» изменения уже повлекли за собой критические отклики.

Бывший председатель АЮМГ (GYLA) Нона Курдованидзе заявляет, что это изменение фактически отменяет обжалование результатов выборов.

«Итоговый протокол подытоживает результаты выборов, и если его обжалование будет возможно только по техническим основаниям, вне обжалования останутся существенные нарушения. Например, если бы это правило было во время выборов 2024 года, даже формально не удалось бы обжаловать нарушение тайны голосования, и прецедента Тетрицкаройского суда также не существовало бы», — пишет Нона Курдованидзе.

По заявлению члена партии «Ахали» Тенго Тевзадзе:

«В Избирательный кодекс вносятся два важных изменения:

Первое: для регистрации наблюдательной организации теперь потребуется лишь распоряжение председателей (округа и ЦИК) — с кем захотят, согласятся, с кем захотят — нет. Заполнят избирательные участки ГОНГО и фейковыми наблюдательными миссиями.

Второе, более важное: в закон добавляется новая статья, согласно которой обжаловать итоговый протокол ЦИК будет возможно только в том случае, если в итоговом протоколе ЦИК не указаны, либо указаны неполно или с ошибкой те данные, отраженные в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий, которые вносятся в итоговый протокол ЦИК.

Фактически итоговый протокол ЦИК нельзя будет обжаловать, то есть его обжалование будет носить технический характер. Но ведь итоговый протокол — это не просто документ, выражающий результаты, а правовое подтверждение того, что выборы были проведены по принципам избирательного права. То есть, если кто-то вбросит бюллетень в избирательный урну и/или людей сплошь принудительно пригонят и заставят проголосовать за конкретную партию, это означает, что итоговый протокол не сможет быть обжалован, потому что данные из избирательной урны подсчитаны верно?

В стране во всю ведется работа по установлению диктатуры», — заявляет Тенго Тевзадзе.